Sex and the City: le attrici prendono le distanze da Chris Noth (accusato di violenza sessuale)

L’attore Chris Noth, il Mr Big di ‘Sex and the City’ è stato accusato di violenza sessuale, e a pochi giorni dalla messa in onda del sequel ‘And just like that’ la notizia è stata come una valanga che rischia di travolgerlo definitivamente. Attraverso i social, le attrici che hanno dato il volto a Carrie, Miranda e Charlotte, ovvero Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis, si sono schierate prendendo le distanze da Noth e sostenendo le donne che si sono fatte avanti.

Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw) , Cynthia Nixon e Kristin Davis non si erano ancora espresse sulla vicende, ma alla fine hanno affidato ai social un comunicato in cui si legge: “Siamo profondamente addolorate di apprendere le accuse contro Chris Noth. Sosteniamo le donne che si sono fatte avanti e hanno condiviso le loro esperienze dolorose. Pensiamo debba essere stato davvero difficile da fare e le ammiriamo per questo”. L’attore finora si è sempre dichiarato innocente, ma sta di fatto che la sua agenzia lo ha, in pratica, lasciato a casa sospendendo ogni collaborazione.