Serie TV turche più amate, le trame di tutte le soap di successo che hanno conquistato il pubblico italiano

Il trend del momento sono le serie TV turche che propongono trame per tutti i gusti e che sono amatissime per il carattere passionale e il romanticismo delle loro storie.

Questa è l’epoca delle serie TV turche, che hanno fatto breccia nel cuore del pubblico italiano spodestando le più famose produzioni americane e sudamericane, per questo vogliamo fare un piccolo viaggio alla scoperta delle più amate, raccontandone le trame.

È evidente che le serie TV turche siano di tendenza in questo periodo, almeno in Italia, dove da qualche anno sono seguitissime da spettatori e spettatrici di tutte le età. In realtà anche nel resto del mondo le cose vanno bene per l’industria delle soap girate a Istanbul e dintorni. I motivi sono diversi.

Vuoi per le trame variegate e intricate che propongono commedie, romantic drama piene di passione, gialli e storie ambientate nell’Impero Ottomano, vuoi per i bellissimi interpreti che danno il volto ai personaggi e le meravigliose location, questi prodotti stanno segnando numeri altissimi tanto che su Il Foglio si legge che in tutto il mondo le serie TV turche sono guardate in più di 170 Paesi da circa 750 milioni di spettatori. Un successo globale. Ma quali sono le serie TV turche più amate? Scopriamole!

Le più amate serie TV turche

Ed ecco una lista di dizi (televizyon dizileri), le serie TV turche più amate dal pubblico in Italia e nel mondo, molte delle quali è possibile vedere in streaming e che ci regalano alcuni personaggi femminili iconici dei telefilm.

Endless Love. una struggente storia d’amore che coinvolge gli studenti Kemal e Nihan in una relazione che sogna di poter finalmente essere vissuta alla luce del sole.

Terra Amara. il racconto di un amore immortale, una donna che lotta per poterlo vivere tra tante vicissitudini. Ma non solo, i colpi di scene e i misteri farciscono la storia che ha una trama molto fitta.

The Family. Serie tv turca incentrata sulla storia d’amore tra un potente criminale e una brillante psicologa.

Love, Reason, Get even. Dramedy romantica i cui protagonisti si incontrano tempo dopo essersi divisi, ma lui è diventato un ricco arrogante e lei vuole vendicarsi facendolo di nuovo innamorare.

Io sono Farah. Thriller intricato e drammatico che vede protagonista una giovane iraniana trasferitasi in Francia per poi arrivare in Turchia da latitante, ritrovandosi a dover affrontare complesse vicende personali. Oltre ad essere testimone oculare dell’omicidio di un poliziotto.

Brave and Beautiful. Romance drama thriller, un uomo che vuole vendicarsi si innamora della figlia della persona che vuole uccidere.

Interrupted. Serie tv turca in cui una donna si risveglia nel corpo dell’uomo che amava, morto poco tempo prima.

Everywhere I go. Premiata come miglior serie comica-romantica ai Golden Lens Awards. Un giovane architetto in carriera appena tornato a Istanbul dal Giappone scopre che la casa comprata è stata venduta anche ad una ragazza.

Dreams and realities. Romantic comedy a tinte thriller che narra le vicende di cinque donne con cinque sogni da realizzare.

My home, my destiny. Tratta da un romanzo basato su una vicenda realmente accaduta. Ad una giovane adottata da bambina da una ricca famiglia viene imposto un matrimonio con un uomo ricco quando riappare nella sua vita la mamma biologica.

La rosa della vendetta. Dizi che narra la storia dell’incontro di un uomo segnato dal dolore che ha è diventato come un mostro e di una donna che cambierà la sua vita.

Segreti di famiglia. La vita di un procuratore si intreccia con quella di un’avvocata per risolvere un complicato caso di omicidio.

Tradimento. La storia di una donna giudice inflessibile e onesta che pensa di vivere in una famiglia felice e che invece dovrà ricredersi guardando in faccia la realtà. Le anticipazioni tradimento sono tra le più cercate del momento.

If You Love. Rom-com che vede protagonisti un giovane ricco cresciuto in collegio dopo la morte prematura di sua madre e una giovane donna che non ha mai conosciuto la sua famiglia d’origine che per guadagnarsi da vivere truffa le persone.

Mr Wrong. Commedia romantica che narra le vicende della giovane Ezgi che cerca l’uomo dei sogni e incontra un playboy che le darà lezioni di seduzione, ma tra i due l’attrazione si fa palpabile.

Bitter Sweet – Ingredienti d’amore. La storia di un’ambiziosa cuoca dall’animo nobile che sogna di diventare chef e dell’imprenditore per cui lavora che si innamora di lei.

Le ali del sogno. Un fotografo amante della libertà si ritrova a dirigere l’azienda pubblicitaria del padre e incontra una ragazza che movimenterà la sua vita.

Ci sono ancora tanti altri titoli di serie TV turche, come La casa fatidica, Amore in bianco e nero, La ragazza e l’ufficiale dedicata a chi ama le storie d’amore con uno sfondo storico, Profumo di fragole e Amore in affitto, che hanno riscosso molto successo. Ma la novità in arrivo sulla televisione italiana si chiama Valley of Hearts, qui le anticipazioni.