I personaggi femminili iconici dei telefilm: le eroine indimenticabili che hanno segnato la storia delle serie TV

Ci sono personaggi delle serie TV ormai parte della cultura popolare. Sono diversi, ad esempio, i personaggi femminili che possono essere considerati parte integrante della memoria collettiva. Alcune di queste sono considerate eroine, che hanno avuto un ruolo importante offrendo delle rappresentazioni nuove e anche stimolanti della donna. Le serie TV sono capaci di trasmettere emozioni, a volte più intense rispetto a quelle derivate dalla visione di un film e il motivo, sostanzialmente, è semplice.

Episodio dopo episodio, si assiste a una crescita dei personaggi e a un approfondimento della storia che, di fatto, non è riproducibile sul grande schermo per questioni, soprattutto, di tempo. Se prima l’amore per i telefilm era un po’ più di nicchia, oggi la mania per questo meraviglioso mondo è cresciuto moltissimo, grazie ai tanti prodotti di qualità che vengono sfornati ogni anno e che nulla hanno da invidiare al cinema. Scopriamo insieme alcuni dei personaggi femminili iconici dei telefilm: le eroine indimenticabili che hanno segnato la storia delle serie TV.

I personaggi femminili più amati delle serie TV su Netflix e non solo

Fare una lista completa di tutti i personaggi femminili più belli della storia “telefilmica” non è cosa semplice, perché – come detto prima – sono davvero moltissimi i prodotti validi, ma proviamo a pensare ad alcuni dei più o meno famosi che hanno conquistato il pubblico mondiale per alcune loro caratteristiche.

Brenda Walsh : impossibile dimenticare una serie TV come Beverly Hills 90210 , che affascinò milioni di adolescenti in tutto il mondo negli anni Novanta e una delle sue protagoniste. Interpretata da Shannen Doherty , Brenda era forte e tenace e, all’epoca, divenne un esempio per tantissime ragazze.

: impossibile dimenticare una serie TV come , che affascinò milioni di adolescenti in tutto il mondo negli anni Novanta e una delle sue protagoniste. Interpretata da , Brenda era forte e tenace e, all’epoca, divenne un esempio per tantissime ragazze. Buffy Summers : la “prescelta”, interpretata da Sarah Michelle Gellar in Buffy the Vampire Slayer . È sempre stata un esempio di forza e di determinazione. Grazie a lei, il mondo si è salvato numerose volte.

: la “prescelta”, interpretata da in . È sempre stata un esempio di forza e di determinazione. Grazie a lei, il mondo si è salvato numerose volte. Carrie Bradshaw : scrittrice esperta di amore e sesso in Sex and the City , vive a Manhattan e le sue amiche per lei sono il suo mondo. Ha ispirato milioni di spettatrici che sognano di intraprendere la sua carriera. A interpretarla è Sarah Jessica Parker , simbolo della rivoluzione femminile degli anni Novanta.

: scrittrice esperta di amore e sesso in , vive a Manhattan e le sue amiche per lei sono il suo mondo. Ha ispirato milioni di spettatrici che sognano di intraprendere la sua carriera. A interpretarla è , simbolo della rivoluzione femminile degli anni Novanta. Daenerys Targaryen : Emilia Clarke è stata la figura femminile più forte de Il Trono di Spade (Game of Thrones) . Madre dei Draghi, ha carisma, forza e ha conquistato – seppur per poco – il trono, riuscendo da figura sottomessa a diventare comandante di un esercito formato da uomini.

: è stata la figura femminile più forte de . Madre dei Draghi, ha carisma, forza e ha conquistato – seppur per poco – il trono, riuscendo da figura sottomessa a diventare comandante di un esercito formato da uomini. Dana Scully : agente dell’FBI e medico nella serie cult X-Files , è interpretata da Gillian Anderson . Accanto al suo collega Fox Mulder (David Duchovny) , indaga sui fenomeni paranormali. Senza Scully, non ci sarebbe Mulder. È sempre stata la parte razionale di lui.

: agente dell’FBI e medico nella serie cult , è interpretata da . Accanto al suo collega , indaga sui fenomeni paranormali. Senza Scully, non ci sarebbe Mulder. È sempre stata la parte razionale di lui. Kate Austen : quando si pensa a personaggi femminili forti non si può non pensare a lei, il cui volto è quello di Evangeline Lilly in Lost .

: quando si pensa a personaggi femminili forti non si può non pensare a lei, il cui volto è quello di in . Lorelai Gilmore : Lauren Graham ha vestito i panni della mamma più amata delle serie TV in Una Mamma per Amica , ovvero Gilmore Girls . Comprensiva e amica quanto basta con la figlia, Rory (Alexis Bledel) , senza rinunciare a essere severa quando era il momento. Mamma single giovanissima, ha affrontato tante difficoltà da sola riuscendo a realizzarsi con le sue sole forze.

: ha vestito i panni della mamma più amata delle serie TV in , ovvero . Comprensiva e amica quanto basta con la figlia, , senza rinunciare a essere severa quando era il momento. Mamma single giovanissima, ha affrontato tante difficoltà da sola riuscendo a realizzarsi con le sue sole forze. Monica Geller , Rachel Green e Phoebe Buffay : le mitiche ragazze di Friends , interpretate da Courteney Cox , Jennifer Aniston e Lisa Kudrow . Continuano a divertire intere generazioni con le loro storie e ossessioni bizzarre.

, e : le mitiche ragazze di , interpretate da , e . Continuano a divertire intere generazioni con le loro storie e ossessioni bizzarre. Nikita Mears : meno nota, ma combattente e invincibile, simbolo di resilienza e coraggio è la protagonista di Nikita , interpretata da Maggie Q .

: meno nota, ma combattente e invincibile, simbolo di resilienza e coraggio è la protagonista di , interpretata da . Olivia Dunham : a interpretare l’agente dell’FBI di Fringe è Anna Torv . Riesce a risolvere, con estrema calma e forza, tutti i casi apparentemente inspiegabili dalla scienza attuale.

: a interpretare l’agente dell’FBI di è . Riesce a risolvere, con estrema calma e forza, tutti i casi apparentemente inspiegabili dalla scienza attuale. Prue, Piper e Phoebe Halliwell: sono le sorelle di Streghe (Charmed), i cui volti sono quelli di Shannen Doherty, Holly Marie Combs e Alyssa Milano. Indipendenti e al servizio del bene, se la sono cavata sempre da sole mettendo la famiglia sempre prima di tutto.

La lista è, ovviamente, lunghissima e stanno restando fuori tanti altri personaggi femminili iconici dei telefilm. Le serie sono, infatti, piene di donne indipendenti, forti, intelligenti, autentiche e non più soltanto marginali come accadeva in passato! Scoprite anche le serie TV da vedere assolutamente e Nobody Wants This.