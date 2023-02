Serie tv thriller che lasciano col fiato sospeso (ma amerai)

Ci tengono incollati agli schermi, solleticando le nostre paure più nascoste, e alcune sono così memorabili da spingerci a vederle ancora, e ancora… Scopriamo quali sono le serie tv thriller da guardare col fiato sospeso, da Netflix alle altre piattaforme online!

Serie tv thriller: i titoli da guardare col fiato sospeso

Foto Instagram | @howtogetawaywithmurder

Dopo quelle romantiche da gustare tra divano e popcorn, ti sveliamo alcune delle serie thriller che non potete perdere sulle varie piattaforme di streaming, da Netflix a Prime Video, titoli che ti resteranno in testa e ti faranno dire: “Non vedo l’ora che arrivi la prossima stagione“. Se ami i telefilm thriller non puoi perdere questi:

Andiamo a vedere nel dettaglio le migliori serie tv thriller da vedere subito!

The Watcher

Al centro della serie thriller The Watcher, basata su una storia vera, lettere inquietanti, strane minacce e vicini di casa altrettanto singolari. Una famiglia trova la casa dei suoi sogni, ma il passo verso l’incubo è più breve di quanto immagini…

The Sinner

È uno dei titoli da non perdere per eccellenza: The Sinner promette di catturarvi come poche serie finora su Netflix, per un viaggio tra crimini e inconscio sulle ali dei tormenti di un abile detective… Prepara subito i popcorn!

Le regole del delitto perfetto

Psicologia, dramma e passione si intrecciano in questa serie Netflix tra i titoli thriller più amati e seguiti di sempre. L’universo dell’avvocato Annalise Keating e dei suoi studenti di Legge viene interamente stravolto da oscuri segreti e da una sola ossessione: Le regole del delitto perfetto.

The Rig

The Rig è la serie thriller da gustare subito su Prime Video. La piattaforma di Amazon promette scintille con questo titolo che ti terrà incollata allo schermo (meglio se in buona compagnia), perché i brividi sono assicurati! Gli ingredienti? Metti una misteriosa nebbia, un equipaggio in una lotta per trovare un modo di tornare a casa nonostante paranoia e tensione crescenti, e una minaccia che va al di là di ogni immaginazione…

Omicidio a Easttown

Non dimenticare questa: Omicidio a Easttown, la serie thriller con cui fare binge subito e disponibile su Now con protagonista una staordinaria Kate Winslet (come non l’hai mai vista)! L’attrice interpreta Mare Sheehan, un’investigatrice che si trova a cercare la soluzione dietro un terribile delitto in una piccola città della Pennsylvania….