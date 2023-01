Omicidio a Easttown è la serie con cui fare binge questo weekend

Sei pronta a un weekend nel segno del binge watching? Tutto quello che ti serve è una sana dose di popcorn, un divano caldo e accogliente e uno schermo. Ah, la cosa più importante, il titolo da vedere assolutamente e da gustare tutto d’un fiato (soprattutto se ami l’intramontabile Kate Winslet): la serie Omicidio a Easttown!

La trama di Omicidio a Easttown e dove vedere la serie con Kate Winslet

Foto Instagram | @paolajacobbi – Kate Winslet

Omicidio a Easttown ha come protagonista una straordinaria Kate Winslet (avevi forse dubbi?) ed è targata HBO. Uscita nel 2021 su Sky Atlantic, è una delle serie thriller da guardare col fiato sospeso. Dove vederla? Il titolo è disponibile in streaming su Now ed è impossibile non farsi catturare fin dalla prima scena…

Pensa che per questa interpretazione l’attrice ha conquistato importanti riconoscimenti e nomination, tuffandosi in una parte davvero insolita per chi conosce solo la versione “Rose” di Titanic della splendida Kate Winslet!

Il titolo originale della serie è Mare of Easttown e la trama ruota attorno alle indagini della brillante investigatrice Mare Sheehan, alle prese con casi roventi nel cuore di una piccola città della Pennsylvania. Dietro l’angolo della sua carriera c’è un brutale delitto a cui dovrà dare soluzione, mentre la sua vita sta andando a rotoli e non sembra esserci via d’uscita…

Mare affronta un delicatissimo caso di omicidio ma è ancora travolta dagli eventi drammatici e oscuri che hanno invaso la sua esistenza, dal suicidio del figlio al divorzio.

Così la strepitosa Kate Winslet ci fa fare un tuffo tra i meandri della mente e del cuore, con alcuni colpi di scena che catapultano la narrazione dai binari del classico giallo a quelli di una vera e propria introspezione che riserva sempre una sorpresa…

Gli episodi da vedere in una sola notte sono 7 e non riuscirai a schiodarti dallo schermo fino all’ultimo, parola di esperte di binge watching!