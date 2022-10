Ci tengono incollati agli schermi, solleticando le nostre paure più nascoste, e alcune sono così memorabili da spingerci a vederle ancora, e ancora… Scopriamo quali sono le serie thriller Netflix da guardare col fiato sospeso!

Serie thriller Netflix: i titoli da guardare col fiato sospeso

Dopo quelle romantiche da gustare tra divano e popcorn, vi sveliamo alcune delle serie thriller che non potete perdere su Netflix, titoli che vi resteranno in testa e vi faranno dire: “Non vedo l’ora che arrivi la prossima stagione“.

The Watcher

Foto Instagram | @thewatchernetflix

Al centro della serie thriller The Watcher, basata su una storia vera, lettere inquietanti, strane minacce e vicini di casa altrettanto singolari. Una famiglia trova la casa dei suoi sogni, ma il passo verso l’incubo è più breve di quanto immagini…

The Sinner

Foto Instagram | @thesinnerusa

È uno dei titoli da non perdere per eccellenza: The Sinner promette di catturarvi come poche serie finora su Netflix, per un viaggio tra crimini e inconscio sulle ali dei tormenti di un abile detective…

Le regole del delitto perfetto

Foto Instagram | @howtogetawaywithmurder

Psicologia, dramma e passione si intrecciano in questa serie Netflix tra i titoli thriller più amati e seguiti di sempre. L’universo dell’avvocato Annalise Keating e dei suoi studenti di Legge viene interamente stravolto da oscuri segreti e da una sola ossessione: Le regole del delitto perfetto.