Ci siamo lasciati da pochissimo le vacanze natalizie alle spalle. Con loro, probabilmente, anche il binge watching delle nostre serie tv preferite. Tra le tante proposte, una che non è di certo passata inosservata è Bridgerton, capolavoro a episodi di Shonda Rhimes disponibile su Netflix dallo scorso 25 dicembre.

Bridgerton è quello che potremmo definire un vero e proprio mix tra Downtown Abbey e Gossip Girl. Piena di intrighi nella sua semplicità, questa serie ha riscosso un grandissimo successo e ha già conquistato il cuore di milioni di fan.

Molti, complice anche il binge watching natalizio, hanno già concluso la prima stagione e sono in attesa di sapere se ci sarà una seconda stagione. Cosa vedere quindi sulle varie piattaforme, in attesa di colmare il vuoto lasciato dalla fine di Bridgerton? Abbiamo qualche suggerimento per voi.

This is Us

Disponibile su Amazon Prime Video, This is Us è una serie tv americana che racconta, tra passato e presente, la storia della famiglia Pearson. Un dramma familiare, giunto alla quinta stagione, che vi terrà incollati allo schermo e vi farà appassionare alle vicende dei suoi protagonisti. Tra gli attori del cast, tra l’altro, troviamo Milo Ventimiglia (già visto in Una mamma per amica) e Mandy Moore (protagonista, tra gli altri, del romanticissimo I passi dell’amore).

Se cercate lacrime e romanticismo, in This is Us ne troverete a palate. Vi consigliamo di preparare i fazzoletti, perché si piange davvero tanto.

Natale con uno sconosciuto

Anche se ci siamo lasciati il Natale alle spalle, Natale con uno sconosciuto è una serie da vedere assolutamente. La serie tv, composta da due stagioni e disponibile su Netflix, ha come protagonista Johanne, una giovane donna stanca dei continui commenti dei familiari sul suo status di “single perenne”.

Per mettere a tacere i commenti, Johanne decide di mettersi alla ricerca di un fidanzato da portare a casa il giorno di Natale. In 24 giorni, la ragazza incontra diversi uomini, arrivando ad innamorarsi tra mille disavventure. Romanticismo a palate assicurato.

Love & Anarchy, la seconda serie tv danese prodotta da Netflix

Love & Anarchy, disponibile su Netflix, è la seconda serie tv prodotta dal colosso dello streaming in lingua svedese.

La serie ha come protagonista Sofie Rydman, ambiziosa consulente aziendale che conduce una vita piuttosto monotona e ordinaria. Vita che però verrà stravolta dal lavoro nella casa editrice Lund & Lagerstedt e dall’incontro con il giovane informatico Max Jarvi.

I due intraprenderanno un gioco a “sfide” che farà nascere tra loro l’amore e il desiderio in Sofie di dare finalmente una scossa alla sua vita.

Fleabag

Irriverente e romantica allo stesso tempo, Fleabag è una serie tv ambientata a Londra disponibile su Amazon Prime Video. Arrivata alla seconda stagione, racconta le vicende di Fleabag, interpretata dall’autrice del testo teatrale da cui è nata la serie tv, Pheobe Waller- Bridge, una giovane donna che tenta di destreggiarsi tra le mille disavventure che le riserva la sua quotidianità.

Tra risate e colpi di scena, Fleabag è la serie che fa per voi se amate i colpi di scena e l’english humour.

Looking for Alaska, la mini serie tv tratta dal romanzo di John Green

Disponibile su Sky Go e Now Tv, Looking for Alaska (Cercando Alaska) è una miniserie basata sull’omonimo romanzo di John Green, autore del best seller Colpa delle stelle.

La serie tv, ambientata nel 2005, racconta le vicende di Miles Halter, timido e introverso adolescente di Orlando che vivrà una serie di esperienze che lo accompagneranno nell’inevitabile passaggio all’età adulta. Complici nelle sue avventure, Chip Martin e Alaska Young, giovane ragazza dal passato misterioso.