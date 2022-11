Ma veramente i semi dei cachi prevedono l’inverno?

Sarebbe bello sapere in anticipo che inverno ci attende. Ma non è una cosa che si può sapere, o quasi. Infatti, c’è una tradizione contadina siciliana che predice proprio che inverno ci aspetta. In base a questa credenza, ci sarebbe una stretta connessione tra le posate che si vedono all’interno dei semi dei cachi e le caratteristiche dell’inverno che è in arrivo.

Infatti, nei semi di questi frutti, ideali per fare della marmellata o una buona crostata, sono raffigurate delle immagini che ricordano delle piccole posate. In realtà, la formazione di queste raffigurazioni è scientifica e non casuale, o comunque non legata alla previsione meteo, ma nonostante ciò questa credenza, in passato, era molto sentita in Sicilia, infatti, ancora oggi, viene ricordata.

Il significato delle posate nei semi di cachi

Foto Pixabay/ furbymama – Semi di cachi

Ad oggi è molto complicato trovare i semi nei cachi, frutti tipici del periodo autunnale. Ma quando si trovano, ecco come i siciliani prevedono le caratteristiche dell’inverno che arriverà: se i semi si tagliano in due metà è possibile trovare delle figure di colore bianco all’interno che assumono una forma che ricorda molto le posate, un coltello, una forchetta o un cucchiaio:

la forchetta prevede un inverno mite

prevede un il cucchiaio prevede una stagione piena di nevicate

prevede una stagione piena di il coltello prevede un freddo lungo e pungente

Il vero significato dietro la credenza

La spiegazione scientifica che c’è dietro la tradizione siciliana, è del tutto diversa. In realtà, quello che si vede all’interno sono dei filamenti bianchi che sono semplicemente dei germogli della futura pianta.

La loro forma varia in base allo stadio di maturazione che è stato raggiunto e anche alla predisposizione per emettere già le prime foglie, i cosiddetti cotiledoni. Il colore bianco, è dovuto al fatto che il germoglio cresce nel buio del tegumento del seme. Una volta germogliato, però, dà vita alla tipica pianta di colore verde.