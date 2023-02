Moda e stelle: scopri a qual è la haute couture del tuo segno zodiacale

La moda e le stelle sono due mondi che si incontrano. La creatività subisce l’influsso degli astri che ne influenza il risultato. Così ogni brand che ha sfilato durante la Milano Fashion Week è riconoscibile in un segno zodiacale.

Ariete/ Ferragamo

Moda e segni zodiacali: ecco le coppie – Foto Instagram @milanofashionweek

Una passerella quella di Ferragamo che celebra i colori, dai più discreti a quelli più accesi. Un look perfetto per il segno di fuoco rappresentato dall’Ariete: il rosso è ormai il colore del brand ma raffigura in pieno l’Ariete. In passerella questa volta lo vediamo rigorosamente abbinato al nero. In scena la femminilità interpretata con una modernità essenziale e discreta, che irrompe nelle silhouette del passato, inclusa quella dell’iconica gonna a ruota.

Toro/ Prada

Per le ragazze Toro il fashion look proposto da Prada è perfetto: una collezione dove viene riscoperto una nuova idea di bellezza, dove al centro ci sono giochi di volumi e sovrapposizioni con silhouette super femminili che si alternano a pezzi minimalisti. Il look che apre la sfilata ha già conquistato tutte le fashion insider: un maglione grigio oversize, gonna midi con fiori in 3D e décolleté affilate. Raffinatissima la palette che affianca a colori eleganti come bianco, blu Navy e nero anche tocchi di grigio e marrone.

Gemelli/ Dolce & Gabbana

Nella nuova collezione di Dolce&Gabbana, molte caratteristiche tipiche dei gemelli. Tra tutte la rappresentazione della figura femminile nelle sue diverse forme, che sia la versione filiforme rappresentata da Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci, piuttosto che rappresentata dalla top plus size Ashley Graham. Si riscopre tutto ciò che celebra ed esalta la più intima femminilità con abiti velati indossati sulla lingerie di pizzo a vista; tubini drappeggiati in tulle e voile che abbracciano le diverse figure.

Cancro/ N.21

Per il Cancro l’outfit da passerella più rappresentativo è quello firmato N.21. Elegante, cool e romantico allo stesso tempo. Domina il ritorno a una forte sensualità, ispirandosi a due figure femminili indimenticabili del cinema: Monica Vitti e Jeanne Moreau. In passerella sfilano tailleur in tessuto maschile, cardigan in finta pelliccia e slipdress in satin laccato. Mentre le gonne dorate si abbinano a ruvidi maglioni.

Leone/ Gucci

La rappresentazione degli estremi, dei dettagli che fanno la differenza di Gucci, esprimono in pieno il segno del Leone che non ha mai paura di osare. Una collezione che raffigura una conversazione tra passato e futuro, con grande attenzione verso i dettagli estremi, gli accessori esagerati e gli abbinamenti effervescenti. Tante idee da cui prendere spunto per il proprio guardaroba: dall’orecchino lungo fino al ginocchio al collant in vista, dal top a forma di giacca al colbacco fatto di piume.

Vergine/ Max Mara

Max Mara nel suo stile è sempre fedele a se stessa, proprio come la Vergine. In passerella quella proposta è un’eleganza rilassata con i suoi nuovi cappotti: lunghi, caldissimi e stilosi, per proteggerci dal freddo senza rinunciare allo stile. Una collezione tutta nelle familiari tonalità del marrone, beige, terra con bagliori pastello di verde e lilla e rosa, mentre le alte cinture in vinile nero stringono la vita e i capelli vengono raccolti in lunghi fiocchi dall’aspetto retrò. Sotto la luce dei riflettori, oltre agli iconici cappotti dalle silhouette sempre più ampie, sottovesti impalpabili e capi decorati con piume e crine.

Bilancia/ Fendi

La donna di Fendi è elegante e sovversiva nello stesso tempo, proprio come una tipica donna Bilancia. La collezione presentata è il giusto mix creato da una serie di pezzi intercambiabili, che si sovrappongono: micro grembiuli a pieghe vestono i pantaloni tailoring, il pizzo è laccato e stratificato, la maglieria è intagliata a scoprire sensualmente la pelle. I richiami alle stampe d’archivio alleggeriscono il total look fatto su toni neutri e pastello, pensato per essere indossato da mattina a sera.

Scorpione/ Moschino

Pensata per donne ribelli e anticonformiste, come le donne dello Scorpione. La sfilata punk di Moschino, ideata per chi ama indossare spille e borchie senza rinunciare all’eleganza dell’abito da sera. La collezione autunno-inverno 2023-2024 di Moschino è un mix di giacche biker, tailleur, gioielli con lettering e scarpe con le fibbie che si mescolano a vestiti da gran soirée in tulle o in duchesse rosa, a lunghi abiti total black con bustier e scarpe tempestate di pietre scintillanti e inserti bling bling.

Sagittario/ Alberta Ferretti

La donna per Alberta Ferretti è un misto tra delicata e forte. Come una tipica donna Sagittario, sa essere incisiva, ma con garbo, nello stesso momento austera e sensuale, come il primo look che apre la sfilata: un abito grigio rigido a bustier indossato con i guanti lunghi velati. I capi di Alberta Ferretti esprimono l’essere complesso della donna, un messaggio espresso nel mix&match di tessuti: il pizzo con la pelle, la maglia con il satin, il velluto con lo chiffon, per slip dress e completi, micro gonne e crop-top.

Capricorno/ Giorgio Armani

Mai eccessivo, mai sopra le righe, Giorgio Armani una bellezza discreta all’insegna della classe e dello stile sobrio, coerente con lo stile Capricorno. Sfilano look all’insegna del color talco: pantaloni scivolati in raso, maxi dress di seta luminosa, tute con terrose stampe ton sur ton di un fiore stilizzato.

Acquario/ Roberto Cavalli

Le pellicce sulla passerella di Roberto Cavalli sono fake fur, frutto di un’attenta ricerca su tessuti e materiali. Una collezione romantica ed elegante, ma nello stesso momento aperta al futuro, tipiche caratteristiche che corrispondono al segno dell’Acquario. La modella apre la sfilata con un cappotto di finta pelliccia lungo fino ai piedi, ispirata al senso di totale libertà, la donna vestita Cavalli ci porta in viaggio nel sud-ovest americano indossando i toni della terra e pezzi patchwork in pelle.

Pesci/ Bottega Veneta

Un’ambientazione naturale, il ritorno in passerella del motivo floreale, una primavera tenue che esplode su abiti e accessori, è quello che sfila in passerella per Bottega Veneta. Caratteristiche che richiamano quelle del Pesci, sognatore e artista. Un senso di leggerezza è trasmesso da alcuni look visti: tessuti squamati, fianchi delineati da contorni astratti e cappotti che sfumano fino a diventare intangibili.