Segnaposto fai da te per Pasqua, 3 idee facili e veloci da preparare anche all’ultimo minuto

Come personalizzare la tavola di Pasqua e renderla ancora più bella? Ecco 3 idee di segnaposto pasquali fai da te!

Domani si celebra la Pasqua, un giorno importante in cui solitamente parenti e amici si riuniscono per mangiare tutti insieme. Se la festa si svolgerà a casa tua, oltre ad un buon menu di Pasqua, puoi preparare la tavola a tema e far sentire gli ospiti ancora più speciali.

Per creare un ambiente piacevole e accogliente basta davvero poco, come dei semplici segnaposto fai da te per Pasqua in modo da abbellire la tavola con un prodotto fatto a mano.

Noi di Pourfemme abbiamo raccolto 3 idee semplici e veloci da preparare anche all’ultimo minuto, in questo modo la tua tavola pasquale sarà ancora più bella e i complimenti non tarderanno ad arrivare.

Ecco, quindi, 3 idee di segnaposto pasquali per tutta la famiglia!

Segnaposto pasquali, idee facili e veloci per la tavola di Pasqua

Se hai dei bambini abbastanza grandi, potresti farti aiutare da loro. Il tocco magico del bambino renderà il tutto ancora più speciale, provare per credere!

Per ciascun invitato, inoltre, puoi far preparare ai bambini dei biglietti di Pasqua da stampare e colorare! Ecco le idee per i segnaposto pasquali.

Il primo suggerimento è quello di prendere un bicchierino di carta e decorarlo con orecchie di coniglio, sempre di carta, e una pallina di cotone per creare la coda del coniglietto.

A questo punto puoi inserire all’interno dei bicchierini un po’ di ovetti colorati e un bigliettino con il nome della persona attaccato ad un bastoncino di legno.

Se hai i classici contenitori di vetro per le marmellate, riempili sempre di ovetti colorati, così da rimanere in tema, e decora l’esterno con un tag su cui scriverai il nome della persona. Oltre ad essere un segnaposto, è anche un modo per fare un piccolo regalo agli invitati!

L’ultima idea semplice e veloce fai da te è fatta completamente di carta. Ritaglia le sagome di un coniglietto su un cartoncino colorato a piacere, poi decora sempre con un batuffolo di cotone così da creare la coda e posiziona il coniglio sopra un bastoncino di legno. Assegna i conigli agli invitati scrivendo il loro nome direttamente all’interno della sagoma!

Accanto a ciascun segnaposto puoi preparare anche un bigliettino con gli auguri di buona Pasqua! La tua tavola pasquale sarà un successone.