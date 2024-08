Schiarire i capelli senza andare dal parrucchiere, ecco come fare

Cosa devi fare per schiarire i capelli in modo naturale? Puoi anche farlo a casa senza andare dal parrucchiere. Ecco come!

Schiarire i capelli in modo naturale potrebbe rivelarsi più semplice di quello che credi. Se non hai intenzione di andare dal tuo parrucchiere di fiducia, per mancanza di tempo o per altri ragioni, potresti adottare alcuni metodi naturali per aiutare il tuo capello a schiarirsi nel giro di poco tempo.

Quali sono i metodi più efficaci e soprattutto non troppo aggressivi? Ecco come potresti rendere la tua folta chioma più chiara e luminosa!

Come rendere i capelli più chiari in modo naturale

Partire da una base chiara sicuramente aiuta a schiarire i capelli in modo naturale più velocemente. Il colore di partenza, quindi, potrebbe fare la differenza, specialmente se si tratta di un colore naturale e non tinto. Chi, invece, ha i capelli tinti, specialmente di una tonalità scura, l’unico modo per far tornare i capelli al colore naturale e quindi iniziare a schiarirle è lasciare che il colore scarichi del tutto.

Per aiutare il capello a “perdere” colore, potresti aiutarti con alcuni metodi naturali. Il primo fra tutti è la camomilla, ti basterà preparare una tazza di acqua con una bustina di camomilla e applicarla sui capelli asciutti. Lasciala in posa per qualche ora poi risciacqua con il classico shampoo e conditioner.

Anche la birra potrebbe tornare utile per schiarire i capelli. Ebbene sì, ti basterà applicare su tutte le lunghezze una lattina di birra chiara e asciarla agire per almeno un’ora. Dopodiché dovrai risciacquare bene con almeno due shampoo e applicare una maschera per nutrire e idratare i capelli in profondità.

Per un effetto ancora più naturale ed efficace potresti recarti in erboristeria e richiedere un hennè naturale. Dovrai tenerlo in posa per un’ora e procedere come sempre con il solito lavaggio.

Il vanilla blonde è uno dei colori di tendenza dell’estate 2024, raggiungerlo con questi metodi non sarà di certo facile, specialmente se parti da una base castana. Se desideri prenderti cura dei tuoi capelli, è sempre consigliato sentire prima il parere del professionista e lasciare che sia lui a occuparsi della tua chioma!

Per evitare di danneggiare il capello è importante integrare con una buona maschera nutriente e proteggere la chioma dai raggi ultravioletti durante l’esposizione al mare, in piscina o in città. Nel caso in cui i capelli dovessero iniziare a risultare sfibrati e danneggiati, potresti prendere in considerazione l’idea di fare un trattamento alla cheratina dal tuo hairstylist di fiducia.