Bellezza

Sanremo 2023 Best Beauty Look: a vincere è l’incarnato glowy di Madame

Sanremo 2023 Best Beauty Look: a vincere è l’incarnato glowy di Madame La luce del make-up di Madame a Sanremo 2023 è tutto ciò che desideriamo per la nostra base viso: analizziamone il look, dal trucco ai capelli.