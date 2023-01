Tightilining: cos’è e come si funziona il trucco dell’eyeliner invisibile

Diciamocelo in tutta sincerità: a chi non è mai capitato di trovarsi dinanzi allo specchio con aria insoddisfatta, di fronte al sudato frutto di preziose ore trascorse con il fiato sospeso nel vano tentativo di realizzare il trucco occhi perfetto? Uno scenario a dir poco familiare, comune alle profane quanto alle più ferrate make-up addicted. Ora che la situazione è ben nitida nella mente, prima di inveire contro le tue ciglia non abbastanza folte, fermati un attimo. Hai mai sentito parlare di Tightlining? Se la risposta è no, con ogni probabilità dovresti venire a conoscenza del fatto che possa essere proprio questa la svolta effettiva.

In verità stiamo facendo riferimento ad una vecchia conoscenza nota al mondo come tecnica infracigliare, un rapido e semplice gesto capace di fare la netta differenza conferendo grande profondità allo sguardo. In seguito, le istruzioni per l’uso.

Come avere uno sguardo più profondo con la tecnica eyeliner del Tightlining

Lucy Hale – Foto Instagram @lucyhale

Per quanto delle ciglia folte e voluminose chiudano in bellezza il più banale dei make-up, ricorrere a questa sorta di eyeliner invisibile -da tracciare delicatamente tra di esse- avrà un forte impatto sul risultato finale. E la procedura risulta molto più facile e veloce di quanto si pensi: sarà sufficiente infatti lavorare sulla rima interna della palpebra superiore, da intensificare con una linea di eyeliner oppure di matita nera, al fine di riempire visivamente ogni spazio vuoto tra una ciglia e l’altra. In tal modo l’occhio apparirà da subito valorizzato, lo sguardo più intenso e dotato di grande espressività.