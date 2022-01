Salma Hayek è in forma smagliante, ce lo dimostra in costume

Sembra esistere un insieme di donne che, con l’età, non solo rimangono bellissime ma addirittura migliorano: sono le cosiddette Perennial, donne over 50 che brillano di luce propria. A reggere lo scettro di questo meraviglioso gruppo – di cui fanno parte anche Sharon Stone, Jennifer Aniston e Nicole Kidman, tra le altre – è Salma Hayek che con qualche foto in costume su Instagram ci illumina con la sua prorompente bellezza.

È una bomba sexy e lo sa. Ed è proprio questa sua consapevolezza che le conferisce un alone ancor più forte di luminosità e la rende una cinquantacinquenne stupenda.

Bellezza senza età: Salma Hayek è incredibile in costume da bagno

“Il momento migliore della mia vita è adesso” – afferma l’attrice – e noi possiamo solo dire: si vede! Le prime foto del 2022 sono quasi tutte in costume e le location pazzesche in cui sono state scattate passano subito in secondo piano.

L’occhio cade (da più di vent’anni) sull’immacolata sinuosità delle sue forme e sulla sua bellezza sempiterna che Salma Hayek non nasconde. Al contrario, forte di costumi interi fascianti leopardati Saint Lauren (non c’è trucco, non c’è inganno) o che lasciano la schiena scoperta, ma anche di bikini blu mare, l’attrice si mostra per quello che è. Meravigliosa.

C’è davvero altro da aggiungere? Certo che sì, perché non si tratta dell’ennesima influencer ma di una donna che regala attimi di sincerità ai suoi 20 milioni di followers. Condivide la sua consapevolezza spronando con frasi motivazionali ironiche, che strappano più di un sorriso, ed ecco che le sue forme prorompenti si trasformano in un inno alla sensualità matura.