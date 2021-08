Da quando ha partecipato a Sanremo, non si fa altro che parlare di lei e della sua sensuale eleganza. Artista di talento, regina di stile e dal fascino inconfondibile, Elodie continua a dettare tendenza tra le fashion victim. Protagonista del suo ultimo look da favola è un bikini color terra bruciata, che la cantante ha sfoggiato su Instagram. Sullo sfondo si intravede il paesaggio caratteristico della macchia mediterranea sarda, con i suoi colori caldi e avvolgenti, che riflettono il look da spiaggia di Elodie.

Il bikini di Elodie è la tendenza dell’estate 2021

Bikini a fascia o costume intero? Nessuno dei due! Quando si tratta di osare, Elodie non si tira mai indietro e sceglie un bikini con slip super sgambato a V, come impone la tendenza dell’estate 2021. Fa da contrasto un reggiseno a coppa dalle spalline sottili che si stringe nel mezzo con un effetto fiocco molto chic e quasi principesco. Il colore è quello della terra bruciata della macchia mediterranea, del tramonto che sconfina all’orizzonte, una nuance calda che valorizza l’incarnato scuro della cantante.

Un look da spiaggia perfetto!

A completare il look è una camicia oversize a maniche lunghe, bianca con righe rosso-arancio, che richiamano la tonalità del bikini, perfetta per aggiungere un tocco sensuale al vostro outfit da spiaggia. Ideale per una giornata in spiaggia, ma anche per un aperitivo sul mare, magari abbinandolo a qualche accessorio in stile marino. Sì a collanine e bracciali con coralli e stelle marine, sì a una capiente borsa intrecciata in paglia e a un paio di sandali bassi ed essenziali, per un look impeccabile anche sulla sabbia!