Saldi estivi, 5 abiti must-have da mettere subito nell’armadio

Ecco 5 capi estivi di tendenza per l’estate 2024 da acquistare ai saldi e da mettere subito nell’armadio per rinnovare il tuo guardaroba spendendo meno.

Siamo in piena estate, e finalmente è arrivato il periodo dei tanto attesi saldi estivi 2024. Online c’è una vasta scelta di abiti, calzature, borse e accessori perfetti per arricchire il tuo guardaroba con capi alla moda e versatili.

È il momento di sfruttare al massimo queste offerte che vanno fino al 60% di sconto per esprimere il tuo stile e prepararti per un’estate all’insegna del glamour e dell’eleganza. Ogni capo selezionato è stato scelto sia per la sua qualità che per il suo potenziale di aggiungere al tuo guardaroba estivo un tocco di classe.

5 abiti da acquistare ai saldi estivi

Tra i tantissimi articoli in offerta abbiamo selezionato 5 abiti che sono dei veri e propri must-have. Abiti lunghi, mini e midi versatili e chic e adatti a diverse occasioni: te li proponiamo insieme a qualche consiglio su come abbinarli per dar vita a look impeccabili.

Questi sono soltanto cinque dei tantissimi abiti che puoi acquistare approfittando dei saldi estivi…segui i nostri consigli di stile e buono shopping!

1) Abito lungo cut-out

Il vestito lungo Sharnie, che noi abbiamo scelto nel color verde mela ma è disponibile anche in un azzurro molto acceso, è un capo fresco e moderno, perfetto per le calde giornate estive. Il dettaglio cut-out in vita aggiunge un tocco di sensualità senza essere eccessivo, rendendo questo abito ideale per diverse occasioni. Il verde mela è un colore vivace e rinfrescante, che si abbina perfettamente con accessori neutri o metallici.

Indossalo con sandali bassi in cuoio e una borsa a tracolla in paglia per un look chic e rilassato da giorno. Accessoria con gioielli semplici come braccialetti sottili e orecchini a cerchio. Per un look più sofisticato abbinalo invece a sandali con tacco nude o metallici e una clutch dorata. Completa l’outfit con orecchini pendenti e un delicato braccialetto dorato.

2) Saldi estivi, il vestito con frange

L’abito lungo Calliope è disponibile in tre colori: bianco, nero e rosso, ed è un pezzo molto trendy e dinamico grazie alle frange, elemento di grande tendenza per gli abiti della primavera estate 2024, che aggiungono movimento e originalità. Questo abito è perfetto per serate estive e per eventi speciali. Per un look etereo e sofisticato sceglilo in bianco e abbinalo a sandali metallici argentati. Una pochette bianca e un trucco naturale completeranno il tuo outfit.

Scegli invece il modello nero per un look molto chic e raffinato, abbinando un paio di sandali neri con tacco e gioielli dorati. Se vuoi creare un look passionale e vibrante, il rosso è il colore ideale: abbinalo a scarpe e accessori nude.

3) Abito lungo con stampa a fiori

Il vestito estivo di Desigual è un capo da acquistare ai saldi estivi che unisce romanticismo e sensualità. La stampa a fiori rossi su fondo nero e lo spacco frontale sono ideali per dar vita ad un look affascinante e femminile. La combinazione dei colori e il design audace rendono questo abito perfetto per una varietà di occasioni, dal giorno alle serate estive.

Indossalo con sandali piatti rossi e una borsa a tracolla nera per un look casual da giorno, completando l’outfit con un cappello di paglia e occhiali da sole. Per una serata speciale invece puoi abbinarlo ad un paio di sandali con tacco neri e una clutch rossa. Gioielli minimalisti e un trucco con labbra rosse faranno risaltare il look. Completa con uno chignon elegante e orecchini a pendente per un effetto sofisticato.

4) Abito da sera con gonna di tulle

L’abito da sera lungo di Mascara, disponibile nei colori nude, grigio e rosso, è l’epitome dell’eleganza. Il corpetto in pizzo e la gonna di tulle creano un look da sogno, perfetto per eventi formali e serate di gala. La combinazione di tessuti pregiati e dettagli raffinati rende questo abito un must-have per occasioni speciali. Se opti per il color nude, abbinalo a sandali dorati e una clutch coordinata. Gioielli delicati in oro rosa e un trucco naturale esalteranno la tua bellezza.

Per un look sofisticato sceglilo nel colore grigio e indossa scarpe accessori in argento: una pochette metallica è l’ideale. Lo stesso abito, ma di colore rosso, è perfetto per un look più audace e grintoso abbinato a sandali rossi e ad accessori dorati. Un rossetto rosso fuoco e una clutch dorata renderanno l’insieme ancora più glamour. Completa con un’acconciatura elegante e gioielli statement per un effetto sorprendente.

5) Abito corto black & white

Il vestito estivo corto di Anna Field che trovi in saldo è un pezzo molto versatile e chic. Il design black & white annodato sotto il seno aggiunge un tocco elegante e raffinato, perfetto per diverse occasioni estive. La combinazione dei colori classici e il taglio moderno rendono questo abito un vero jolly per l’estate.

Indossalo con sandali bianchi e una borsa a tracolla nera per un look da giorno. Per un look più formale, abbinalo a sandali con tacco neri e una clutch bianca. Gioielli minimalisti e un trucco raffinato renderanno il tuo look perfetto per una cena o un evento serale. Opta per un’acconciatura sofisticata e labbra nude per un aspetto elegante e moderno.