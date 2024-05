I consigli per scegliere il look del giorno

Scegliere il look del giorno talvolta può rivelarsi un compito abbastanza difficile. Aprire l’armadio e ritrovarsi di fronte a tanti capi d’abbigliamento tutti insieme può creare confusione nella testa. Innanzitutto è fondamentale capire che tipo di look si sta cercando, se casual, sportivo o più elegante.

Dopo aver capito bene che tipo di look poter sfoggiare in questo giovedì di primavera, è possibile iniziare a scegliere i vari abbinamenti. Prima di tutto scegli il pantalone da indossare, dopodiché occupati della scelta della maglia. Un qualsiasi tipo di pantalone, anche un modello più sportivo, potrà andar bene con la classica t-shirt bianca. Scegliendo questo indumento potrai arricchire il look come desideri.

Di seguito troverai tantissimi consigli sul look del giorno da sfoggiare nella giornata di oggi e gli errori di stile da non comettere!

Cosa mi metto oggi? Il look del giovedì

Se non sai cosa indossare oggi, noi di Pourfemme vogliamo suggerirti un outfit semplice ma d’effetto. Puoi indossare un pantalone a vita alta dal taglio dritto, ad esempio i pantaloni a sigaretta potrebbero andar bene, altrimenti un pantalone cropped da mettere in risalto con sandali con tacco o sneaker di tendenza.

Non perdere la guida su come scegliere i pantaloni in base al fisico, potrai troverai i suggerimenti degli esperti riguardo la scelta del pantalone basata sul proprio body shape. Optando per un pantalone a vita alta puoi decidere se indossare un crop top, perfetto per un look sporty chic, o una camicia di lino total white, ideale per completare un look casual chic.

Le calzature da indossare oggi possono essere diverse, dai classici sandali estivi da poter sfoggiare già da adesso alle scarpe basse e comode perfette per la mezza stagione o le sere d’estate. In base al tipo di pantalone che hai scelto di indossare puoi valutare bene quale calzatura sfoggiare per l’occasione. Qui trovi anche la guida completa su come abbinare le scarpe ai vestiti senza commettere errori di stile!

Rimanendo sempre al passo con la moda non perdere i nostri suggerimenti nel mondo beauty. Per seguire le tendenze in tutti i campi è importante prendersi cura anche delle proprie mani con le varie nail art più in voga e le nuance più richieste del momento. Per l’occasione potresti optare per un rosa gelatinoso delicato, un trend che troverai anche in piena estate!