Trend unghie estate 2024, il rosa ‘gelatinoso’ spopolerà nei prossimi mesi: come riprodurlo alla perfezione

Estate 2024: quale sarà il trend più gettonato per le unghie? Il rosa ‘gelatinoso’ sarà la vera della prossima stagione.

L’estate si fa sempre più vicina e le appassionate di nail art stanno già sfoggiando sulle proprie unghie nuovi colori e fantasie. Tra le più richieste ci sono soprattutto le tonalità vivaci del peach fuzz, ideale per un look romantico, il lilla e l’azzurro per chi ama la raffinatezza, il verde per chi vuole osare e il rosa corallo e il fucsia per chi cerca un look un po’ più eccentrico.

Ma quale sarà il vero trend della prossima stagione? A rispondere a questa domanda ci ha pensato la nail artist della modella Hailey Bieber, Zola Ganzorigt. Secondo lei sarà il rosa ‘gelatinoso’ il vero must have estivo.

Sei curiosa di sapere di più sull’argomento? Allora non rischiare di sbagliare: segui i consigli dell’esperta ed avrai una manicure sempre perfetta e soprattutto alla moda.

Trend unghie estate 2024: cos’è e come riprodurre il rosa ‘gelatinoso’

Come ha rivelato la nail artist Zola Ganzorigt, il vero trend per le unghie dell’estate 2024 sarà il rosa ‘gelatinoso’. Una sorta di rosa bubblegum trasparente quasi gelatinoso, sormontato da un top coat cromato setoso. Ma come si ottiene questa tonalità specifica? Scopriamolo subito.

I fan su Instagram, dopo aver visto la manicure di Hailey Bieber, hanno chiesto alla nail artist di svelare tutti i trucchi per poter replicare da sé questo magnifico colore. Da quello che si può vedere nel video pubblicato in rete, si inizia applicando una base trasparente prima di sfumare lo smalto gel Hotter Than You rosa caldo di OPI con il bianco frizzante Alpine Snow e una goccia di base trasparente per velarlo.

Per completare l’opera si aggiunge la polvere cromata Tin Can Man di OPI e si sigilla il tutto con un top coat lucido. Sotto al post tantissimi utenti hanno posto all’esperta varie domande al fine di cercare di carpire tutti i suoi segreti. Altri hanno manifestato il loro apprezzamento per questa manicure romantica e al tempo stesso originale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Zola Ganzorigt (@nailsbyzola)

Ad ogni modo, il procedimento da seguire sembra essere piuttosto semplice, ovviamente per chi ha un minimo di dimestichezza con smalti e nail art. Niente e nessuno però vieta neppure alle meno esperte di provare a replicare questo grazioso color rosa ‘gelatinoso’ direttamente a casa propria. Basta procurarsi tutto il necessario e seguire i consigli dell’esperta.