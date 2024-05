Come abbinare le scarpe ai vestiti, la guida completa

Scegliere le scarpe per concludere il look non sempre è così semplice. Quando scegli l’outfit da indossare, la calzatura potrebbe giocare un ruolo fondamentale. Se hai intenzione di indossare un pantalone con blazer e una semplice t-shirt bianca, puoi decidere se renderlo elegante con una scarpa con il tacco oppure casual chic con una sneaker di tendenza.

Ecco perché abbinare le scarpe ai vestiti è uno step da non sottovalutare. Ti lasciamo una piccola guida su come abbinare le scarpe agli abiti senza commettere errori di stile!

Le scarpe indossare in base alla scelta del look

La prima cosa da fare è scegliere con cura i colori. Sicuramente le scarpe dalle tonalità neutre, quindi nere, nude o bianche, sono perfette sotto look più vivaci ed eccentrici, oppure per completare un look minimal. Le scarpe più colorate, invece, potrebbero andar bene sotto un look monocolore o un outfit più sobrio composto da tonalità più basic.

Altrimenti cerca di indossare le scarpe del colore che prevale anche nei capi d’abbigliamento scelti per il look. Per un look classico e raffinato la scelta potrebbe ricadere su décolleté, sandali gioiello e scarpe con il tacco. I tacchi alti, inoltre, stanno bene su gonne corte e pantaloni skinny specialmente per chi desidera slanciare la figura.

Le sneaker non possono assolutamente mancare nel tuo guardaroba, perfette anche per un look sporty chic o più casual da giorno. Perfette sotto pantaloni ampi, jeans, gonne lunghe e tute. Per quanto riguarda le gonne corte, invece, specialmente nel periodo primaverile ed estivo sarebbe preferibile optare per delle ballerine, un grande ritorno per questo 2024. Ideali anche su shorts, bermuda e pantaloni a sigaretta.

Il sandalo flat sono perfetti su abiti mini, midi o maxi, pantaloni di ogni tipo, gonne di ogni lunghezza e pantaloni a pinocchietto. Una scarpa bassa ed elegante può andar bene sotto tailleur, pantaloni e gonne midi. In questo modo non avrai più dubbi su quale scarpa indossare sotto al tuo look. Non dimenticare, però, che la scelta della calzatura può dipendere molto dal tipo di look ricercato e soprattutto dall’occasione.

Inoltre, è fondamentale selezionare le scarpe in base alla stagione. Non pensare di poter sfoggiare stivali alti al ginocchio in piena estate, piuttosto privilegia sandali, mocassini e slip-on. Ora non ti resta che fare il cambio di stagione e soprattutto valutare gli acquisti di nuove scarpe anche in base ai capi di abbigliamento che hai nell’armadio!