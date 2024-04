Cosa mi metto oggi? L’outfit da indossare tutto il giorno

Non so cosa mettermi, ecco il look del giorno che potrebbe rientrare nel tuo stile!

Non sai cosa indossare oggi? Tira fuori la tua gonna in denim che non sai mai come indossare, con questo abbinamento il tuo indumento diventerà ancora più cool e alla moda!

Personalizza l’outfit con accessori di tendenza, il risultato finale sarà più che soddisfacente. Un look semplice da ottenere con capi basic di stagione, concludi con una calzatura in base alle tue necessità!

Il look del giorno

L’incredibile ritorno della gonna di jeans sta rendendo interessanti tantissimi look primaverili. Con calze a rete, velate o di fantasie particolari come fiori o pois, la gonna di jeans si può portare in tantissimi modi e gli abbinamenti sposano tantissimi stili differenti.

Punta ad un modello che rispecchia il tuo stile, indossa la tua gonna di jeans se non hai appuntamenti formali ed eleganti. In questo caso sarebbe meglio evitare il denim e puntare più ad un tessuto più morbido e raffinato.

Per mantenere uno stile di classe, però, potresti arricchire il tuo look con un capo spalla di tendenza per la primavera parliamo del blazer. Indossalo poggiato semplicemente sulle spalle, se in versione over ancora meglio in quanto darà quel tocco di stile in più all’intero outfit!

Crea il giusto contrasto tra il denim e il blazer scegliendo quest’ultimo di una tonalità chiara oppure completamente scura, evita colori troppo accesi e vivaci. Piuttosto dona luce al look con una t-shirt o top impreziositi da dettagli in glitter o colorati.

Ora sei libera di scegliere il tipo di calzatura che preferisci in base a ciò che devi fare, sotto questo look puoi mantenere uno stile più casual, quindi indossando delle sneaker bianche, oppure dare quel tocco di eleganza più con una scarpa con tacco.

Se desideri una scarpa di tendenza e che sia anche pratica da indossare per più ore, potresti puntare ad una scarpa con tacco a colonna. Un must di stagione di cui ti innamorerai sicuramente soprattutto se ami uno stile minimal e raffinato.

Puoi trovare altezze differenti, dalla più bassa di circa 3 cm alla più alta di circa 10 cm. Inoltre è una scarpa super versatile, si adatta a qualsiasi look e sta bene su gonne, pantaloni ampi, shorts, pinocchietto e abiti di ogni tipo! Adesso hai tutte le armi in mano per essere alla moda e scegliere il look giusto di oggi!