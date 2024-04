Cosa mi metto oggi? Il look della domenica

Comodo e alla moda, ecco il look del giorno da sfoggiare con stile! Ti piacerà sicuramente.

Una dolce domenica di riposo ti attende, se cerchi un look comodo ma trendy sei nel posto giusto. L’outfit che ti proponiamo di indossare oggi è perfetto per affrontare il caldo primaverile, se hai in previsione un pranzo al mare o in giro in centro questo look ti piacerà senza dubbio.

Scegliere l’outfit della domenica non è mai stato così facile, ti basterà unire dei capi d’abbigliamento di tendenza e indossare un paio di scarpe alla moda. Un look minimal ed elegante, una volta provato ti divertirai a personalizzarlo con i vari accessori!

L’outfit della domenica è chic e comodo

Il look della domenica deve essere trendy ma al tempo stesso pratico e comodo da indossare tutto il giorno. Viste le alte temperature in gran parte dell’Italia potresti azzardare con un capo d’abbigliamento in voga per la prossima estate.

Stiamo parlando del top in denim, un indumento che vedrai nuovamente tra le tendenze estive e che vorrai sfoggiare in più occasioni. Si abbina perfettamente a pantaloni, shorts e gonne, le nuances per creare il giusto contrasto son davvero tante. Se cerchi altre idee, non perdere i nostri consigli su come abbinare al meglio il top in denim!

Tra i pantaloni di tendenza per la primavera, invece, risaltano i tanto amati pantaloni a sigaretta. Un modello minimal ma efficace, mantiene il look elegante e soprattutto può essere adattato a qualsiasi tipo di outfit richiesto, dal più chic al più casual.

Opta per un modello morbido e dai colori chiari, così da creare il giusto contrasto con il top in versione denim. I pantaloni a sigaretta stanno bene a chiunque, sceglili a vita alta e il risultato sarà a dir poco eccezionale!

Per concludere il look non possono mancare loro, le scarpe di tendenza per questa primavera estate: i sandali neri. Li puoi indossare in tantissime occasioni, che siano bassi o con un po’ di tacco saranno perfetti per il tuo look del giorno.

Per evitare di sentir freddo, visto il top corto, potresti portare con te un blazer chiaro oppure un capospalla come un cardigan. Scegli il modello in base al tipo di look che vuoi ottenere, se più casual o più raffinato! Indossa una borsa da portare a tracolla oppure opta per una mini bag da mettere sotto la spalla.