Top in denim, 6 modi di abbinarlo per tutte le occasioni

Ecco 6 modi per indossare il top in denim ed essere perfetta in ogni occasione: gli abbinamenti sporty chic adatti a tutte.

Ammettiamolo, il jeans è il vero e proprio jolly del guardaroba di tutti noi. Quel capo comodo, pratico, che ci calza a pennello e che ci ‘salva la vita’ nei momenti di totale indecisione. Sì, perché grazie alla sua versatilità, ti consente di creare una quantità infinita di look, dai più sportivi ai più eleganti, a seconda degli accessori e le calzature con cui completiamo l’outifit. Ma come comportarci quando è il top ad essere in denim e non i pantaloni?

Anche in questo caso, niente paura: questo iconico tessuto consente di realizzare abbinamenti infiniti, anche quando si parla di top. Se hai acquistato un delizioso corpetto di jeans e vuoi sfoggiarlo nel migliore dei modi con la prima abbronzatura, sei nel posto giusto. Ecco alcuni consigli e dritte per valorizzare al massimo il tuo ultimo acquisto. Il risultato sarà ‘wow’!

Top in denim, indossalo così: dal total jeans al bianco e nero, il risultato è assicurato

Con il jeans non si sbaglia mai, anche se non si tratta di pantaloni. I top in denim sono un vero must have della bella stagione, perché ti permettono di creare un’infinità di look, perfetti per ogni occasione. Che sia un aperitivo o una serata importante, con i giusti accessori è possibile sfruttare al massimo il capo. Come indossarlo? Il primo abbinamento, quello che potrebbe sembrare il più banale (ma non lo è), è quello del look total jeans.

Abbinare il top in denim con i pantaloni dello stesso tessuto è una tendenza sempre più in voga. C’è chi potrebbe trovarlo eccessivo (troppo jeans!), ma l’ideale è scegliere un crop top, così da lasciare un po’ di spazio tra i vari capi. Il total denim suggerisce anche il secondo abbinamento, quello con la minigonna in jeans: un look perfetto ( soprattutto di giorno) da abbinare con sneakers o sandali bassi. Come fare per non rischiare l’effetto “too casual”?

In questo caso, puoi optare per una raffinatissima longuette nera, che conferirà un tocco chic al tuo look, soprattutto se ai piedi indosserai un decolleté. Ancora, il jeans ti permette di creare combinazioni con i colori più disparati: prova a indossare il tuo top con pantaloni wideleg, bianchi o neri: in entrambi i casi il risultato sarà soddisfacente. Infine, hai mai provato col beige? Il suggerimento arriva da Giulia De Lellis.

Il top in denim si abbina alla perfezione anche alle tonalità neutre come beige, sabbia, verde militare e al modello cargo (uno dei più amati del momento), proprio come quello indossato dalla nota influencer. Non ti reste che scegliere il match che fa per te, per un look semplice ma allo stesso tempo chic.