Look del giorno, la nuance scelta è originale

L’estate è sempre più vicina, il mese di maggio sembra scorrere abbastanza velocemente nonostante questa primavera si stia facendo vedere sempre molto poco. Per questo lunedì di mezza stagione vogliamo suggerirti di creare un look minimal dalla tonalità leggermente scura. Di quale colore stiamo parlando? Ecco il nostro suggerimento del giorno!

Come mi vesto in primavera, il look del giorno

Solitamente durante la primavera vengono sfoggiati abiti dai colori raggianti e vivaci, nonostante ciò tra i colori di tendenza per la bella stagione sembrerebbe esserci anche il grigio. Una tonalità invernale prende il sopravvento anche nei mesi di piena fioritura, se non sai come indossare il grigio potresti prendere spunto dalla nostra guida.

Il grigio è perfetto da sfoggiare in ufficio o all’università, anche per un appuntamento importante potrebbe rivelarsi il colore più idoneo. Elegante e raffinato, puoi indossare il grigio scegliendo un blazer di questa tonalità e abbinarlo ad una gonna lunga e una camicia bianca nel caso in cui tu sia alla ricerca di un outfit elegante.

La gonna lunga potrebbe rimanere protagonista del look del giorno, per un outfit più casual chic potresti indossarla insieme ad un crop top e un paio di sneaker di tendenza. Ovviamente anche in questo caso non potrà mancare il blazer in versione grey.

Abbinare una gonna lunga talvolta potrebbe rivelarsi un compito difficile, la scelta delle scarpe inoltre potrebbe mettere in dubbio in diverse occasioni. In questo caso, però, non dovrai temere la scelta del colore. Il grigio si abbina a tantissime tonalità differenti, da quelle più chiare, come il bianco, a quelle più scure, come il nero.

Trattandosi di un look primaverile, il nostro consiglio è quello di optare per nuance luminose e vivaci, come il rosa o il bianco in tutte le sue sfumature. Hai ancora dubbi su come abbinare i colori tra di loro? Non perdere in alcun modo i nostri consigli di stile che ti aiuteranno a realizzare il look in maniera impeccabile.

La borsa non potrà che essere in versione big. Scegli un modello da portare sotto le spalle, come la tote bag, oppure una maxi bag impreziosita da dettagli di tendenza. Per un evento importante opta per una pochette o una mini bag da portare su una spalla. Concludi con un’acconciatura semplice ed effetto come uno chignon morbido o una coda bassa, per il make up potresti optare per un trucco naturale!