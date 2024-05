Outfit del giorno, il look total black per un evento importante

Hai un evento importante e non sai come vestirti? Se cerchi l’eleganza e la raffinatezza sei nel posto giusto! Per oggi ti proponiamo un look semplice ma di classe, perfetto per un’occasione importante o per una festa serale. Segui i nostri consigli e il tuo outfit finale non potrà che piacerti!

Cosa mi metto oggi? Il look del giorno è elegante

La primavera è senza ombra di dubbio la stagione degli abiti. Che siano mini, midi o maxi non ha importanza, i vestiti non possono assolutamente mancare nel guardaroba.

I brand e le maison oggi propongono modelli per tutti i gusti e tutte le età, e nonostante la primavera sia la stagione dei colori vivaci e brillanti, per le occasioni più importanti il vestito nero non può assolutamente mancare. Il nero è il colore dell’eleganza e della raffinatezza, se sei alla ricerca di un look sofisticato e di classe, un abito total black non potrà che soddisfare le tue richieste.

Per rendere il look più completo e alla moda, però, è importante abbinarlo in maniera corretta. Oltre a selezionare con cura le scarpe, è fondamentale cercare di arricchire il look con gli accessori.

Per un look minimal è importante scegliere orecchini, collane e bracciali in versione mini, se preferisci osare un po’ di più e creare un contrasto di nuances più vivace puoi indossare gli accessori di tendenza come maxi orecchini a cerchio e collane a catena. Non perdere la nostra guida su come abbinare e valorizzare al meglio un vestito nero!

Per la scelta delle scarpe, invece, potresti puntare a delle classiche décolleté oppure scegliere un sandalo gioiello. Anche le scarpe con il tacco a colonna potrebbero rendere il tuo look più sofisticato, specialmente se il vestito scelto è corto. Se non sai come abbinare i vestiti e le scarpe o desideri conoscere altri consigli utili, non perdere la guida su come abbinare i vestiti senza commettere errori di stile!

Ora non ti resta che scegliere la borsa da sfoggiare per l’occasione. Quando si parla di eleganza la borsa non può che essere mini, quindi privilegia pochette da portare a mano o mini bag impreziosite da portare su una spalla. Seleziona la borsa del colore delle scarpe se non sono total black, oppure punta ai colori più vivaci, come il rosso o il bianco. Anche per le borse colorate puoi trovare una piccola guida su come abbinarle al meglio!