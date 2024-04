Oggi che cosa mi metto? L’outfit perfetto per Pasqua

Giorno di festa, cosa indossare per Pasqua? Ecco un consiglio veloce per scegliere il look del giorno!

Il giorno di Pasqua è arrivato, stai sicuramente pensando a cosa poter indossare oggi di comodo ma allo stesso tempo elegante per l’occasione. Che tu sia un’invitata o la padrona di casa, questo outfit ti permetterà di muoverti tranquillamente durante il giorno in tutta la comodità assoluta.

Un look elegante e di classe da ottenere con capi d’abbigliamento che hai nel tuo guardaroba primaverile. Ecco, quindi, il look del giorno che ti consigliamo di sfoggiare in questa giorno di festa!

Il look del giorno, cosa indossare oggi

Cosa indossare oggi? Stai cercando un look comodo ma allo stesso tempo elegante per celebrare il giorno di Pasqua con amici e parenti. Ecco come potresti realizzare il tuo look del giorno!

Tornano di moda i pantaloni a sigaretta, un modello tanto amato specialmente da chi segue uno stile minimal e raffinato. Per questo giorno di Pasqua il pantalone a sigaretta è perfetto per ottenere un look elegante ma allo stesso tempo pratico e confortevole.

Inoltre, puoi abbinarlo a qualsiasi tipo di capo d’abbigliamento: t-shirt, camicie, bluse, crop top e tanto altro ancora, scegli il modello che più ti piace e crea il tuo abbinamento ideale!

Per un look più raffinato puoi scegliere un contrasto bianco e nero, altrimenti punta ai colori chiari e sbizzarrisciti con la scelta degli accessori.

Per concludere in bellezza indossa delle scarpe che probabilmente ami utilizzare anche nel quotidiano. Stiamo parlando delle Mary Jane, tornate di tendenza per questa primavera estate nelle loro numerose versioni. Una scarpa comoda e versatile, si adatta a qualsiasi tipo di occasione, puoi optare per un colore fluo, un color pastello o su un classico total black!

Se il tempo te lo permette, puoi uscire a fare una passeggiata in compagnia dei tuoi amici o familiari e trascorrere un po’ di ore all’aria aperta. Anche una semplice passeggiata in riva al mare, lungo il lago o in città potrebbe essere più che piacevole durante un giorno di festa.

Subentrano quindi le giacche primaverili, perfette anche per chi decide di trascorrere la Pasqua in montagna. Noi di Pourfemme ti consigliamo le migliori giacche leggere e tecniche da abbinare a qualsiasi tipo di look, ecco perché è importante averne sempre una nel proprio armadio pronta da indossare!