Non so cosa mettermi! Il look del giorno è semplice e romantico

Un sabato all’insegna della moda con le tendenze della primavera. Ecco il look del giorno che ti suggeriamo di indossare!

Cosa mi metto oggi? Se stai fissando il tuo guardaroba aperto da diversi minuti e non hai la minima idea di cosa mettere oggi, lasciati ispirare dalle tendenze della primavera.

Uno dei capi d’abbigliamento più in voga per il periodo primaverile sono gli abiti. I vestiti sono sicuramente molto gettonati durante la bella stagione, questo perché è possibile sfoggiarli con qualsiasi tipo di calzatura e soprattutto abbinarli semplicemente ad un capospalla fresco e leggero.

Il look del giorno che ti proponiamo si può personalizzare in tantissimi modi. Ecco cosa indossare oggi!

Il look del giorno è fresco e primaverile

Se stai tenendo da parte un look più elegante e raffinato per il giorno di Pasqua, per la giornata di oggi puoi puntare ad un outfit comodo ma non troppo casual.

Che sia per una passeggiata in centro o per un aperitivo con le amiche, questo look del giorno ti piacerà sicuramente. Inizia a tirare fuori dal tuo guardaroba tutti quei vestiti primaverili che fino ad ora avevi messo da parte a causa delle basse temperature.

Tra i vari abiti di tendenza per la primavera estate potresti prendere in considerazione un look total white oppure un abito lungo minimal in stile anni Novanta. Se hai scelto un vestito corto, sarebbe preferibile coprire le gambe in quanto il clima potrebbe cambiare da un momento all’altro.

Indossa quindi dei collant color carne, se non sai bene come sceglierli non perdere la nostra guida su come indossare i collant. Per evitare di commettere errori di stile è fondamentale scegliere il giusto modello e soprattutto scegliere la taglia perfetta.

Non tutte amano i collant color carne, anzi tra i guru della moda c’è chi non può assolutamente vedere questo tipo di calze. Eppure c’è chi ama indossarle nonostante vengano criticate ormai da tempo!

Per quanto riguarda le scarpe puoi scegliere un modello slip mules, una scarpa bassa ed elegante che ti permette di sfoggiare un look raffinato senza rinunciare alla comodità. Anche i sandali con cinturino maxi sono tornati di moda, potresti provare ad indossarli per l’occasione se non hai grandi giri da fare durante il giorno.

Se hai i dubbi su quale calzatura indossare, non perdere l’approfondimento sulle scarpe che andranno di moda nella primavera estate 2024!