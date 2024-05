Non so cosa mettermi! Questo look del giorno è perfetto per te

Ultimo giorno della settimana prima del weekend, questo venerdì potresti avere un impegno importante in cui è previsto un abbigliamento casual chic. Per poterlo creare ti suggeriamo di mettere in contrasto due tonalità tanto amate della primavera estate: il denim e il bianco.

Crea un gioco di colori con queste due tonalità fresche e primaverili, opta per un denim chiaro e dona luce al look con accessori dorati non eccessivamente eccentrici.

Cosa mi metto oggi? Il look del giorno dai colori chiari

Il look total white è di tendenza per la primavera estate, il colore chiaro prenderà il sopravvento specialmente nei look estivi. Se non sai come abbinare il bianco, non perdere la nostra guida con consigli e suggerimenti su come indossare al meglio questa tonalità tanto amata.

Per oggi ti suggeriamo di privilegiare il bianco cercando di indossare un pantalone a palazzo chiaro oppure di abbinare un pantalone in denim, sempre in versione a palazzo, con un crop top bianco monocolore.

Il pantalone a palazzo è un modello che non dovrà mancare nel tuo guardaroba, specialmente se hai in programma diversi appuntamenti in cui è previsto un dress code abbastanza formale. Sceglilo di un tessuto elegante e di qualità, così da poterlo indossare in più occasioni sia con sneaker basse che con scarpe con il tacco alto o basso.

Questa versione del pantalone a vita alta ampio, inoltre, slancia la figura ed è perfetto sotto t-shirt, camicie, bluse e crop top di ogni tipo. Per creare il giusto equilibrio puoi indossare una maglia con maniche a palloncino.

A questo punto non ti resta che scegliere il capospalla da indossare per l’occasione. Per un look casual il giubbino di jeans è perfetto da indossare questa primavera. Scegli un modello dal taglio dritto e che non sia eccessivamente over, il giubbino con dettagli impreziositi potrebbe dare al look quel tocco in più di stile ed eleganza.

Il colore dovrà essere chiaro, se non sai bene come indossarlo non perdere i nostri consigli di stile su come abbinare la giacca di jeans e gli errori da non fare! Concludi il look con una sneaker bassa di tendenza bianca oppure una scarpa comoda ed elegante come le mules o le kitten heels! Il tuo look del giorno è pronto per essere sfoggiato.