Cosa mi metto oggi? L’outfit perfetto per tutti i giorni

Cosa mi metto oggi? Il look del giorno per andare in ufficio o all’università. La comodità non mancherà di certo!

Sei davanti al tuo armadio e non hai la minima idea di cosa indossare oggi? Basta davvero poco per creare un look semplice ma d’effetto! Noi di Pourfemme, come ogni giorno, ti aiutiamo nella scelta dell’outfit del giorno.

L’abbinamento che ti proponiamo ti piacerà di certo, specialmente se sei alla ricerca di qualcosa di semplice ma allo stesso tempo di raffinato! Per vestirsi con stile basta davvero poco!

Consigli di stile, il look del giorno per andare a lavoro (e non solo)

Il look del giorno è abbastanza semplice, è perfetto per andare in ufficio così come ad un appuntamento informale con le amiche o il partner.

Slim ma allo stesso tempo morbidi e comodi da indossare tutto il giorno, i jeans girlfriend saranno protagonisti del tuo look di oggi. Un martedì un po’ sbarazzino con questi pantaloni dalla gamba dritta che ricordano molto il modello boyfriend, i girlfriend jeans invece vantano una vita molto più alta e si sposano soprattutto con ogni tipo di calzatura.

Se non sai cosa abbinare al jeans girlfriend, non temere, ti aiutiamo noi! Anzi, se sei pratica con il lavoro a maglia, potresti provare a realizzare un capo d’abbigliamento unico e originale. Potrai personalizzarlo come più ti piace, inoltre ti divertirai a sfoggiare una maglia che hai fatto a mano seguendo nel dettaglio la nostra guida.

Il capo d’abbigliamento che ti proponiamo è una maglietta lunga ma senza maniche, così da poterla sfruttare anche nelle calde giornate estive. Per l’occasione, però, potresti indossare la maglia con un capospalla come un blazer o un cardigan.

Per concludere il look non ti resta che scegliere la calzatura perfetta per il giorno. Se non devi camminare molto, ma ti sposti in macchina o con i mezzi pubblici, potresti provare a dare quel tocco di stile in più al look con le scarpe a punta, di tendenza per la primavera estate 2024.

Se, invece, preferisci un modello più chiuso come un paio di stivaletti, non perdere la guida su come abbinare le scarpe a punta e i consigli di moda da seguire ogni giorno! Un paio di scarpe a punta sicuramente saranno presenti nel tuo guardaroba, possono essere basse o alte, chiuse o aperte, scegli il modello che più si avvicina al tuo stile e sfoggia l’outfit del giorno con eleganza e raffinatezza!