Il look del sabato dai colori vivaci e romantici

L’arrivo dell’estate è sempre più vicina, visto le alte temperature in gran parte del territorio è possibile iniziare a sfoggiare look estivi, freschi e leggeri! I weekend del mese di maggio solitamente sono protagonisti di cerimonie come matrimoni e comunioni, se non hai alcun evento in particolare potresti indossare comunque un look chic ma comodo e pratico da giorno.

Cosa indossare oggi? Noi di Pourfemme ti aiutiamo a selezionare il migliore look del giorno per passare un sabato all’insegna dello stile e della moda! Non farti scappare le tendenze del momento, per quest’estate creare gli outfit sarà ancora più divertente e originale.

Cosa indossare oggi? Il look del sabato

Per un look del sabato pratico e colorato vogliamo suggerirti un outfit un po’ particolare che non ti farà passare inosservata. Il colore protagonista assoluto del look è proprio lui, il rosso in tutte le sue sfumature.

Non lascia passare inosservate, è uno dei colori di tendenza per la stagione calda e anche tu non potrai fare a meno di indossarlo. Con un solo capo d’abbigliamento sei già a metà del tuo look, ecco quindi che vogliamo suggerirti un abito total red da indossare sia in veste elegante che in veste più casual.

Scegli un abito in tweet corto dalle tonalità vivaci, un capo senza tempo dal taglio originale da indossare con sandali bassi, sneakers total white o scarpe con il tacco. La calzatura in questo caso farà una grandissima differenza! Questa nuance talvolta potrebbe rivelarsi difficile da abbinare, ecco perché non devi assolutamente perdere la nostra guida su come abbinare il rosso e gli errori da evitare!

Essendo primavera le temperature potrebbero calare da un momento all’altro, con un abito corto e leggero potresti aver bisogno di avere con te un capospalla. Ti suggeriamo una giacca Oviesse di tendenza da avere questa primavera estate: la giacca biker. Il modello total black in versione over si sposerà perfettamente con il tuo abito rosso, ideale per ottenere un look dal carattere deciso e sbarazzino.

Il rosso è un colore che non lascia passare inosservate, nel caso in cui tu abbia voglia di azzardare ancora di più potresti scegliere uno degli accessori di tendenza dell’estate. Gli occhiali da sole sono un must di stagione, punta al modello big che abbraccerà con eleganza i tuoi lineamenti. Per creare il giusto contrasto con l’abito scelto opta per un occhiale total black impreziosito da qualche dettaglio dorato.