ll look del giorno è comodo e pratico, prendi ispirazione

Cosa mi metto oggi? Per questo giorno di festa scegli di indossare vestiti comodi e alla moda, ecco i nostri consigli del giorno!

Giorno di festa, il 25 aprile si celebra la Festa della Liberazione. Per l’occasione le scuole e gli uffici, così come tante altre sedi di lavoro, resteranno chiuse, c’è anche chi si ritrova a fare un weekend lunghissimo grazie al ponte di domani.

Per questa giornata potresti optare per un look comodo e pratico, in stile sporty chic. La comodità è la protagonista del look del giorno che ti proponiamo per questo giovedì di pioggia e nuvole (almeno in gran parte del territorio), sfoggia questi capi d’abbigliamento che evidentemente avevi già messo via durante il cambio di stagione e il tuo look alla moda è assicurato.

Un giovedì all’insegna dello stile sporty chic

Comodo e versatile, personalizza il look che ti proponiamo in base al tuo stile. Gli accessori giocano un ruolo importante nella scelta del look, quindi lasciati ispirare dai nostri consigli!

Per un perfetto stile sporty chic la scelta della calzatura è molto importante. Ecco perché per oggi potresti optare per delle sneakers che sono andate di moda fino a qualche settimana fa, in pieno mood invernale.

Le sneakers di tendenza per l’inverno ti consentono di sfoggiare look alla moda e soprattutto ti permettono di evitare di sentire freddo ai piedi, visto le basse temperature di questi giorni.

Inizia il conto alla rovescia per lasciarsi alle spalle questa settimana di freddo, pioggia e in alcune zone dell’Italia addirittura neve. Se le temperature nella tua città non sono così basse, puoi sempre indossare la camicia oversize.

Da indossare con t-shirt bianca e jeans in stile cargo, altrimenti indossa la camicia come un vestito definendo il punto vita con una cintura sottile. Per un look più romantico opta per una fantasia floreale o per nuances chiare con stampe primaverili.

Non dimenticare di portare con te un capospalla nel caso in cui le temperature dovessero abbassarsi all’improvviso. Con una camicia over opta per un capo lungo, quindi un trench o un blazer dal taglio maschile!

Concludi con uno zainetto in pelle da mettere sulle spalle, se hai in previsione di trascorrere la giornata fuori puoi portare con te tutto l’occorrente, dal tuo beauty case agli essenziali da avere fuori casa.