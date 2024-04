Cosa mi metto oggi? Il look del giorno è all’insegna dell’eleganza

Cosa mi metto oggi? Il look del giorno ti piacerà senza dubbio: è semplice me elegante al punto giusto.

Per rimanere al passo con le tendenze basta davvero poco, se non sai cosa indossare oggi apri il tuo guardaroba e tira fuori questi capi essenziali per creare il look perfetto! Una domenica all’insegna del glamour e dell’eleganza, basterà davvero poco per ottenere un outfit di tendenza primaverile. Ecco cosa mettere oggi!

Il look della domenica da vera fashion lover

Per concludere la settimana non puoi non indossare uno degli outfit più semplici in assoluto ma allo stesso tempo eleganti e versatili.

Come look del giorno ti proponiamo un grande ritorno: il top in denim! Da indossare se le temperature te lo permettono, in ogni caso non dimenticare di avere sempre con te un capospalla come una giacca biker o un cardigan leggero. Per questo outfit potrebbe andar bene anche un blazer over da abbinare al pantalone.

Il top in denim è stato uno dei protagonisti della scorsa primavera, anche per questa bella stagione sembra aver trovato spazio tra le tendenze più in voga. Uno degli abbinamenti più casual e sbarazzini con il top in denim sono i pantaloni cargo, per una versione più elegante e sofisticata, nel caso in cui tu abbia un appuntamento importante o un pranzo fuori con i parenti, potresti optare per i pantaloni a sigaretta.

Tra le scarpe più in voga per la primavera estate non passa inosservato il modello a punta. Le scarpe a punta sono molto versatili, si adattano a qualsiasi tipo di look e possono dare anche ad un semplice outfit da giorno un tocco di stile ed eleganza.

I modelli a punta son davvero infiniti, puoi trovare le classiche décolleté per un evento formale e importante, come una cerimonia, oppure le famose ballerine tanto richieste nell’ultimo periodo. Per la primavera è ancora possibile sfoggiare stivali e stivaletti, quindi se hai un modello a punta sceglilo per concludere il look del giorno!

Scegli una borsa che non sia troppo grande, per quanto riguarda la nuance cerca di creare un contrasto con i colori scelti per l’outfit. Il tuo look del giorno è pronto per essere sfoggiato con stile ed eleganza! Una messa in piega mossa fai da te potrebbe aiutarti a fare la differenza.