Look del giorno, l’outfit che vorrai replicare nei prossimi giorni

Cosa mi metto oggi? Con questo look del giorno non passerai inosservata. Ecco cosa potresti indossare oggi!

Cerchi un outfit perfetto per andare all’università o per recarti al lavoro, la proposta di oggi potrebbe piacerti senza dubbio. Come look del giorno per iniziare al meglio questa settimana ti suggeriamo di abbinare dei capi d’abbigliamento di tendenza per questa primavera minimal e poco impegnativi. Ecco, quindi, il look del lunedì per non rinunciare alla comodità!

Il look del lunedì è comodo e… divertente!

Di tendenza ormai da diverso tempo, le t-shirt con le scritte sono un must di stagione da non farsi scappare. Le classiche t-shirt a manica corta della primavera estate diventano un vero e proprio “mezzo di comunicazione”. In che modo?

Se la tua giornata è iniziata male, puoi sempre prenderla con ironia indossano una maglietta con scritto una frase che caratterizza il tuo pessimo umore!

Un capo d’abbigliamento in grado di sottolineare il tuo carattere, il tuo stile di vita e, perché no, talvolta anche il tuo mood del giorno. Scritte ironiche, particolari o personalizzate, scopri le t-shirt con scritte più belle per la primavera!

Quando si parla di t-shirt impossibile non pensare al jeans. Indossa il classico pantalone skinny in denim, oppure opta per un modello più alla moda, largo e perfetto per la tua silhouette.

Se non sai come scegliere il jeans in base alla forma del tuo fisico, non perdere la nostra guida. In questo modo potrai scegliere il modello di jeans che valorizza il tuo corpo, non dimenticare però che è importante scegliere il capo d’abbigliamento anche in base al proprio stile!

Dopo aver scelto il jeans e indossato la tua t-shirt preferita, non ti resta che pensare alla calzatura. Se cerchi una scarpa bassa, comoda che sia un po’ più elegante rispetto ad una classica sneakers, puoi optare per un modello di ballerine.

La scarpa più idonea a questo look è sicuramente il modello a punta con cinturino total black. Scegli quindi un jeans che arrivi alla caviglia in modo da slanciare la figura e mettere in risalto le scarpe indossate! Concludi con una maxi bag o uno zainetto in pelle con dettagli dorati.

Visto gli sbalzi di temperatura, non dimenticare di portare con te un capospalla: il blazer over è sicuramente l’indumento che dona quel tocco di stile in più all’intero outfit!