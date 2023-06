Come scegliere il jeans perfetto in base alla morfologia del corpo: ad ogni fisico il giusto modello

Sai che esiste un modello di jeans in base ad ogni forma del corpo? Ecco come scegliere quello che più si adatta alle tue curve.

I jeans sono croce e delizia per moltissime donne: c’è chi non potrebbe vivere senza e chi li bandirebbe dal mercato. Qualunque sia il gusto personale, al denim va riconosciuto il fatto di aver spopolato in tutto il mondo, passando da indumento tipico dei lavoratori a must have nell’armadio anche della donna più chic. Attenzione però: non tutti i modelli sono uguali! Sai come scegliere quello più adatto a te?

A riportarlo è una nota rivista francese: e chi meglio di loro ne sa in fatto di stile? Femmeactuelle.fr ha fornito alcuni suggerimenti su come riconoscere il modello di jeans perfetto in base alla propria body shape. Prima di procedere con la guida, però, è bene fare un po’ di chiarezza per quanto riguarda la morfologia del corpo.

Ogni donna ha la sua body shape, cioè una forma del corpo che la caratterizza. Le più diffuse sono a pera (o a triangolo), a mela (o a triangolo inverso), a rettangolo e a diamante (o ovale). La morfologia è data dalla genetica e dal luogo in cui il grasso di localizza. In base a ciò si determina la forma del corpo, utile per capire quali sono i capi che più valorizzano una determinata body shape o un’altra.

Come sceglier il jeans perfetto per ogni fisico: la guida

La nota testata francese consiglia per le tipologie a O che presentano particolari rotondità nella zona dell’addome e nei fianchi un modello dal taglio dritto. Questo tipo di jeans, infatti, è in grado di riportare simmetria sul corpo e di camuffare qualche rotolino nella zona alta della silhouette. Il contrario per il fisico a pera, detto anche morfologia ad A.

In questo caso, infatti, la maggior parte delle rotondità si concentra nella zona dei fianchi e nella parte alta delle gambe. Per questo tipo di morfologia corporea sono perfetti i jeans nel modello boyfriend, che camuffano un lato B particolarmente pieno e regalano più armonia alla figura.

La body shape a diamante invece, anche detta a H, è maggiormente valorizzata dai modelli a gamba larga. Ottimi i pantaloni a palazzo, meglio ancora se a vita alta. Questo modello di jeans, molto di tendenza nell’ultimo periodo, regala un effetto ottico di gamba più lunga e di vita sottile. Conoscere la propria body sape è fondamentale per scegliere la tipologia di jeans più adatta, perché non esistono fisici sbagliati, ma al massimo capi che non sanno come esaltarli!