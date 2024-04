Il look del sabato è fresco e romantico

Il look del giorno è fresco e primaverile, perfetto per ogni occasione. Scopri cosa indossare oggi!

Un sabato all’insegna del relax, per questo look del giorno ti suggeriamo di indossare capi versatili e comodi, da sfoggiare in occasione di un picnic al parco, un aperitivo con le amiche sul lungo mare o per una passeggiata in centro con il partner.

Un outfit versatile, da arricchire con accessori di tendenza e borse di ogni tipo. Ecco il look del giorno minimal e romantico!

Cosa mi metto oggi? Il look del sabato è minimal e fresco

Nell’armadio hai sicuramente questo indumento tanto amato nel periodo primaverile ed estivo, lo inizi ad indossare nel periodo di aprile e lo riponi nell’armadio solo a settembre… stiamo parlando proprio della camicia di lino!

Un must have di stagione, la camicia di lino si può indossare in tantissimi modi e in diverse occasioni. Perfetta per un look casual o per un look più raffinato, i brand propongono modelli sempre più semplici e raffinati così da poter indossare la camicia anche di sera.

Privilegia un pantalone morbido a vita alta, se la camicia di lino è bianca opta per per un contrasto di colori perfetto per la primavera. Concludi il look del giorno con una scarpa di tendenza per tutta l’estate, ovvero il sandalo gioiello.

Ti suggeriamo i modelli più belli da avere per la bella stagione, per rimanere comoda opta per una scarpa bassa e vedrai che il risultato sarà più che soddisfacente! Scegli una borsa mezza luna da mettere a tracolla, il modello total black è il più gettonato del momento, altrimenti opta per la versione in paglia.

Per un perfetto look del giorno non ti consigliamo solo i capi d’abbigliamento da indossare, ma anche quale acconciatura sfoggiare in occasione di un sabato pomeriggio in totale relax.

Lascia i capelli sciolti oppure opta per delle acconciature adatte a chi ha i capelli lunghi, come trecce morbide o code di cavallo alte e ben tirate. Per un look più casual e sbarazzino non dimenticarti del tanto amato messy bun, in perfetto stile sporty chic che dona quel tocco di stile in più al look del giorno!

Per quanto riguarda il trucco, invece, potresti puntare ad un make up no make up, ovvero un effetto nude per mettere in risalto lo sguardo con una leggera passata di mascara volumizzante e sopracciglia ben colorate e pettinate! Porta con te una tinta labbra nude, il tuo look finale sarà a dir poco strabiliante.