Cosa mi metto oggi? Il look per iniziare al meglio la settimana

Non sai cosa indossare oggi? Lasciati ispirare dal look scelto per questo lunedì: l’outfit che ti proponiamo è comodo ma elegante allo stesso tempo.

Che una nuova settimana abbia inizio, la primavera busserà alle porte e finalmente potrai iniziare a sfoggiare con stile i tuoi look di mezza stagione. Per il look del giorno ti proponiamo qualcosa di semplice e comodo, nonostante ciò sarà comunque un outfit femminile dai tratti romantici.

Il look del lunedì è perfetto sia per il lavoro che per trascorrere una giornata all’aperto con il partner o le amiche. Pratico e confortevole da indossare tutto il giorno, le scarpe scelte ti permetteranno di dare quel tocco in più di classe al look senza rinunciare alla comodità. Ecco il look del giorno!

Il look del lunedì dal carattere romantico

Romantica ed elegante, con questo look potrai ottenere un outfit a dir poco sorprendente. Scegli le nuances che più ti piacciono e sfoggia con stile i capi d’abbigliamento scelti per iniziare la settimana!

Per iniziare questo lunedì puoi azzardare con un look casual ma allo stesso tempo dal tocco raffinato ed elegante. Il capo d’abbigliamento scelto per quest’outfit è la gonna plissettata, un must have del guardaroba primaverile.

Lunga, midi o corta, la gonna a plisse è perfetta per un outfit più casual da tutti i giorni o per un’occasione più elegante. Puoi indossarla con una semplice t-shirt monocolore o con stampe, una maglia con scollo a V per un look da ufficio più romantico oppure optare per una camicia dai colori chiari e tenui.

Dopo aver scelto l’outfit è doveroso pensare al capospalla visto le temperature un po’ ballerine. Nel caso in cui il clima non sia così caldo, puoi arricchire il look con una giacca biker di tendenza per la mezza stagione.

Puoi optare per un modello più oversize o dal taglio classico con collo revers. Per la nuance con il total black vai sul sicuro, altrimenti opta per un colore più chiaro in contrasto con il colore della gonna.

Per mantenere un look elegante ma comodo da indossare tutto il giorno, concludi l’outfit con una scarpa bassa elegante. Le flat shoes sono i modelli di calzature senza tacco dallo stile elegante e confortevole allo stesso tempo. Dalle ballerine ai mocassini, trova la flat shoe più adatta al tuo stile e inizia la settimana con la giusta carica!