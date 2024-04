Il look del giorno è perfetto se lo personalizzi in questo modo

Il look del giorno è casual chic, o lo ami o lo odi. Scopri cosa potresti indossare per la giornata di oggi!

Cosa mi metto oggi? Il look del giorno potrebbe non convincerti del tutto, ma abbinato in questo modo forse potrebbe diventare uno dei tuoi outfit preferiti! Per la giornata di oggi ti suggeriamo qualcosa di comodo, versatile e adatto a tutte le età.

Rendi il look casual chic ancora più trendy grazie agli accessori del momento. Ecco, quindi, cosa potresti indossare oggi se cerchi qualcosa di comodo e alla moda!

Non so cosa mettermi! Questo look del giorno ti piacerà sicuramente

Esistono alcuni capi d’abbigliamento che dividono in due i guru della moda, e l’indumento che ti suggeriamo per il tuo look di oggi potrebbe inizialmente non piacerti. Di cosa stiamo parlando?

Il pantalone a pinocchietto fa storcere ancora il naso agli amanti della moda, eppure è una delle tendenze della primavera estate da non lasciarsi sfuggire. Le maison e i brand propongono per le loro nuove collezioni pezzi molto più eleganti e raffinati, i pantaloni sono molto più moderni e sicuramente sposano uno stile molto più di classe rispetto agli anni precedenti.

Se ami rimanere al passo con le tendenze, quindi, non puoi non averne uno anche tu nel guardaroba: seleziona il modello di pantaloncino a pinocchietto più vicino al tuo stile e abbinalo con le tue t-shirt e top preferiti! Essendo la maggior parte dei pantaloni a vita alta, specialmente i modelli a pinocchietto, potresti indossare un top a fascia, un trend dell’estate che puoi iniziare a sfoggiare già da ora visto le alte temperature di questi giorni.

Non dimenticare di portare con te un capospalla, una giacca oversize si sposa perfettamente con la vestibilità del top. In alternativa ti consigliamo un blazer aperto total black e una scarpa comoda con un leggero tacco, così da slanciare la figura. Potresti indossare le scarpe con tacco a colonna, super gettonate nel periodo primaverile ed estivo.

Concludi il look con una borsa a mezzaluna da mettere a tracolla e degli accessori particolari e unici nel loro genere. Per personalizzare il look del giorno, potresti cimentarti nella realizzazione di bijoux fatti a mano. In che modo realizzarli? Non perdere la nostra guida su come realizzare bijoux fai da te con pietre naturali, grandi e piccole!