Cosa mi metto? Il look della domenica è sensuale e romantico

Il look della domenica ti conquisterà sin da subito. Indossa l’abito dal colore vivace e non rinunciare alla comodità con la scelta delle scarpe!

Apri il guardaroba e osserva i tuoi abiti primaverili, sicuramente ce ne è uno lì nell’angolo che stai evitando da tempo. Tiralo fuori e dai vita ad uno dei look migliori della domenica all’insegna dell’eleganza e della sensualità, qui sotto troverai un outfit completo da indossare per un pranzo fuori o una cerimonia.

La settimana sta giungendo al termine, perché non concluderla con un outfit a dir poco eccezionale? Metti da parte i pantaloni e lascia spazio agli abiti della mezza stagione, azzarda con la nuance e crea contrasto con accessori e scarpe di tendenza.

Il look della domenica è elegante e sensuale

Di seguito il look della domenica di cui ti innamorerai sicuramente!

Non è domenica senza un bellissimo abito rosso. Per questo giorno approfittane per sfoggiare look più romantici e femminili, il red dress è senza ombra di dubbio un indumento su cui puntare.

Il rosso potrebbe essere una tonalità difficile da abbinare, non temere perché con la nostra guida su come abbinare un abito rosso non commetterai nessun errore di stile!

Dopo aver scelto l’abito, il look è quasi completato. Evita i collant se le temperature te lo permettono, piuttosto privilegia i fantasmini da indossare sotto la calzatura scelta. Per questo outfit la scarpa consigliata è bassa e senza lacci: stiamo parlando delle scarpe francesine. In alternativa ai fantasmini, potresti optare per un look più sensuale con le calze parigine!

Le francesine basse sono scarpe che puoi trovare sia in versione total black che in altre nuances più chiare e di tendenza, perfette per chi preferisce di gran lunga rimanere comoda piuttosto che indossare i tacchi senza dover rinunciare necessariamente all’eleganza.

Indipendente dallo scollo dell’abito scelto, non rinunciare agli accessori. Dona luce al look con una collana dorata e scegli tra quelle più eleganti che hai nel tuo porta gioielli. Se non sai come scegliere quella giusta, non perdere la guida su come abbinare la collana al proprio outfit!

Puoi concludere il look con un trench lungo nero leggero adatto al clima primaverile, scegli una pochette da portare sotto il braccio e concludi con un make up semplice ma d’effetto!