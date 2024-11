Come abbinare un abito rosso: consigli per look femminili e chic

Come indossare un abito rosso con stile ed eleganza? Ecco come abbinare uno dei vestiti dalla nuance eccentrica e vivace!

Non sempre è facile capire come abbinare un abito rosso, modelli che popolano sia le collezioni estive che quelle invernali di tutti i marchi più amati.

Il rosso è una tinta vivace che si sposa con diverse tonalità, permettendo di ottenere look da giorno, da sera e da cerimonia audaci e femminili.

Ma come abbinare un abito rosso alle scarpe e agli accessori? Scopriamo insieme i suggerimenti fashion più interessanti per capire come abbinare i colori.

Abito rosso, gli abbinamenti ideali per un look di tendenza

Abbiamo già visto come abbinare il rosso e sappiamo quindi che una delle tinte più gettonate in coordinato è il nero. Quali sono gli accessori e le calzature da privilegiare in base alla lunghezza dell’abito? Ecco alcuni suggerimenti da seguire.

Abito rosso lungo

Per abbinare un abito rosso al meglio basta puntare su scarpe nere da scegliere in forme che rispondano allo stile generale del look.

Se vi state chiedendo come abbinare un vestito rosso da cerimonia alle scarpe, sappiate che un paio di décolleté nere sono la scelta ideale, ma se si tratta di un outfit estivo, anche le scarpe beige sono perfette con un abito rosso, soprattutto se color carne o crema.

I look invernali con abiti rossi premiano gli stivali in camoscio, in sfumature di nero, bordeaux, malva oppure marrone.

Quale coprispalle o stola abbinare a un abito rosso? Preferite modelli in tinte tenui come il beige, oppure per contrasto versioni nere, da abbinare ai colori degli accessori.

Abito rosso corto

Gli abbinamenti per un abito rosso corto più fashion premiano le scarpe basse. I minidress con ruches che quest’anno sono una vera tendenza si sposano alla perfezione con scarpe dall’ispirazione retrò come le stringate e le francesine con tacco, mentre agli abiti rossi a tubino abbinate scarpe a punta nere o beige.

Se volete osare con un look più sbarazzino anche gli ankle boot e stivaletti vari si abbinano perfettamente all’abito rosso mini.

Con un vestito rosso meglio le calze nere o color carne? La risposta è che le prime sono perfette per la stagione fredda, soprattutto se scegliete coprispalle e borsa nella stessa tinta.

Le calze chiare sono più adatte al periodo primaverile, da preferire se abbinate scarpe color carne a un vestito rosso, ma anche modelli dorati o argento.

Make up da privilegiare

Qual è il trucco da abbinare a un vestito rosso? Preferite ombretti marroni e beige, sottolineate lo sguardo con un tocco di eyeliner e premiate rossetti nude; i rossetti rossi sono perfetti invece per i party e le occasioni più chic come una cerimonia.