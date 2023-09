Ad ogni scollatura la sua collana: come scegliere quella giusta per essere sempre eleganti e impeccabili

Il dubbio di ogni donna: quale collana abbinare con il proprio outfit? Ecco la guida per creare la corretta armonia.

Tutte, almeno una volta nella vita, si sono trovate davanti a questo dubbio. Abbinare una collana alla propria scollatura può sembrare una cosa banale, ma in realtà un piccolo dettaglio può rovinare il risultato finale. In effetti, la giusta armonia non comprende solamente il mix dei colori, ma anche la forma di ciò che indossiamo.

Come un abito o un indumento in genere è in grado di valorizzare le nostre forme, anche una semplice collana può creare un punto luce nella zona alta del nostro corpo, a patto che la forma non vada a scontrarsi con la maglietta, il top o l’abito indossati. Per i meno esperti del settore, esiste una vera e propria guida sull’abbinamento della collana in base alla propria scollatura.

Che collana indossare in base alla forma della scollatura: la guida

L’alta gioielleria non è mai esclusivamente decorativa, ma è in grado di esprimere stile, essenza e bellezza. Una collana abbinata in maniera corretta è in grado di rubare la scena, a patto che questa si integri perfettamente con la tua scollatura. Che sia a cuore, rotonda o a V, esistono degli accorgimenti preziosi.

Collana per scollo rotondo. La regola è semplice, scollo rotondo, collana rotonda, rispettiamo l’armonia già presente. Si alla catena più corta della scollatura.

Collana per scollo a V. Quando si indossa questo tipo di taglio, il risultato è quello di allungare il petto. Lo stesso deve valere per la catena della collana, seguendo la forma a V, ma senza andare sopra al vestito.

Collana per girocollo. In questo caso la musica cambia, visto che la scollatura risulta impercettibile. Il segreto è quello di giocare con la lunghezza della collana. Evitiamo gli estremi con collane o girocolli molto lunghi, optando invece per le multi-catene.

Collana per scollatura a cuore. In questo connubio di femminilità, l’ideale sarebbe quello di valorizzare la parte centrale della scollatura. Una collana di media lunghezza è l’ideale, volendo con un pendente di medie dimensioni. No a collane con gli angoli acuti, ma sì anche al girocollo.

Abito senza spalline quadrato. Una nuova tendenza di questo periodo è quella di abbinare con questo taglio, una collana pendente o una catena più lunga che cade a metà petto, anche quasi fino alla vita. Si anche alle collane a strati di diverse lunghezze.

Collana per scollo a barca. Una scollatura di questo tipo allarga le spalle, quindi una buona scelta è una collana che attiri lo sguardo verso l’interno, in modo da aggiungere lunghezza. Una in matinée o stile principessa con un ciondolo sono la scelta migliore.

Collana top monospalla. Preferiamo in questo caso una catenella lunga fino al colletto per creare un punto focale che si distingua dalla simmetria. Non scegliamola troppo lunga, che appoggi sulla scollatura.

Collana per scollo quadrato. Questa scollatura è ideale per pendenti quadrati o rettangolari. La lunghezza non ha molta importanza, ma di base dovrebbe cadere da qualche parte sopra la scollatura del capo.