Il look del giorno è fresco e primaverile

Con la rubrica del look del giorno ti suggeriamo l’outfit perfetto per questa calda giornata primaverile! Ecco cosa potresti mettere oggi.

In quasi tutta Italia sembra essere arrivata l’estate, per chi non lo sapesse però tra qualche giorno le temperature dovrebbero riabbassarsi di qualche grado. Devi assolutamente farti trovare pronta, quindi se hai già fatto il cambio di stagione sappi che probabilmente potresti aver bisogno di ritirare fuori quei capospalla che sembravano non essere più essenziali per il look.

Cosa indossare oggi? Se non sai cosa mettere, abbiamo selezionato un look minimal ma d’effetto, un casual chic perfetto per affrontare questo martedì!

Cosa mi metto oggi? Il look del martedì

La camicia azzurra è un must di stagione da non farsi scappare. Se non ne hai una nel tuo guardaroba, rimedia quanto prima acquistando il modello dal brand che più ti piace. Dal taglio dritto oppure oversize, la camicia azzurra è tra le tendenze della primavera e potrai indossarla anche durante le calde sere d’estate.

Ecco perché potresti optare per un modello in lino così da sfoggiare un look fresco ed estivo anche con le alte temperature. Questo tipo di capo d’abbigliamento si sposa perfettamente con un jeans bianco, grande ritorno della primavera.

Se non ami il denim durante le calde giornate primaverili, opta per un pantalone più morbido e leggero a sigaretta o a palazzo. Tra i vari abbinamenti suggeriti dalle fashion lover, se ami indossare le gonne in questo periodo, potresti optare per una maxi gonna di fantasia.

Arricchisci il look con una cintura sottile, perfetta per mettere in risalto ancora di più l’azzurro della camicia e il contrasto con il pantalone / gonna. Questo tipo di accessorio, inoltre, ti permette di rendere il look ancora più elegante e raffinato, specialmente se di nuance chiara con dettaglio in contrasto al centro della cintura.

Se non sai come abbinare la cintura sottile, non perdere la nostra guida interessante e utile per la primavera estate! Concludi l’outfit con una scarpa di tendenza e comoda, consigliate specialmente a chi trascorre tanto tempo fuori casa.

Oltre alle sneaker, esistono tantissime altre calzature da poter indossare per rimanere al passo con le tendenze, scopri i migliori modelli delle scarpe comode per questa primavera estate! Indossa una borsa comoda e pratica, anche uno zainetto in pelle total black potrebbe abbinarsi perfettamente alla tua camicia azzurra.