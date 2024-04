Il lunedì inizia con questo look del giorno elegante e comodo

Non so cosa mettermi! Il look del giorno è chic e alla moda, abbina i vari capi d’abbigliamento con questi accessori.

Una nuova settimana ha inizio, se cerchi un look alla moda con questo outfit vai sul sicuro. Le giornate di primavera ci permettono di indossare quei capi d’abbigliamento che sono rimasti a lungo chiusi nell’armadio… ecco l’outfit perfetto per iniziare al meglio la settimana!

Come mi vesto oggi? Il look del lunedì

Non hai ancora tirato fuori le tue gonne preferite della primavera? Lasciati ispirare dalle tendenze gonne della primavera estate, troverai sicuramente il modello che rientra nel tuo stile. Uno dei modelli più comodi e fashion da indossare oggi è la gonna maxi a ruota, un capo d’abbigliamento elegante e sofisticato che ti permette di dare versatilità al look.

Solitamente la gonna a ruota viene consigliata per occasioni formali e importanti, nel caso in cui tu sia alla ricerca di qualcosa di più comodo puoi optare per un modello fresco e leggero con fantasie floreali. Per un look più sbarazzino e giovanile puoi indossare la mini gonna effetto pelle!

Per quanto riguarda il capo d’abbigliamento da abbinare alla gonna, potresti optare per una semplice t-shirt bianca che sta bene su tutto. Altrimenti indossa una camicetta o una blusa monocolore con maniche a palloncino.

Che tu abbia scelto una mini gonna o un modello maxi, le scarpe con tacco a colonna sono l’elemento protagonista dell’intero outfit. Le calzature protagonista della primavera estate sembrano essere proprio loro, puoi trovarle con tacco comodo e pratico di circa 3 cm, o alte fino ai 10 cm per un aspetto più elegante e di classe.

Il mules è il modello proposto dai brand per la bella stagione, se vuoi slanciare la figura e indossare un tacco medio opta per una gonna midi dal taglio dritto. La nuance più gettonata è il bianco in tutte le sue sfumature, potrai indossarle anche sotto jeans a palazzo o mini dress di stagione.

Per concludere il look non devono mancare gli accessori. Oltre a rimediare una maxi bag, dovrai arricchire l’outfit con orecchini e collane. Un grande ritorno per questa primavera sono gli orecchini con le perline, sembravano essersi nascosti nel periodo invernale, eppure eccoli di nuovo qua a impreziosire i look primaverili.

Se i modelli proposti dai brand non rispecchiano i tuoi gusti, non temere: con i nostri consigli potrai realizzare degli orecchini con le perline fai da te!