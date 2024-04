Look del giorno, cosa indossare oggi?

Come vestirsi per trascorrere la domenica all’aperto? Ecco il look del giorno che ti suggeriamo di sfoggiare con stile!

Il giorno di riposo tanto atteso è finalmente arrivato, visto il clima primaverile l’ideale sarebbe trascorrere la giornata all’aperto con gli amici e la famiglia.

Se hai intenzione di passeggiare in città o fare anche semplicemente un aperitivo in una località di mare, il look che ti proponiamo oggi potrebbe essere di tuo interesse. Ecco cosa indossare oggi per essere alla moda!

Un look casual perfetto per la domenica

Il look casual chic è sempre perfetto per il giorno della domenica, specialmente se durante la settimana hai necessità di indossare outfit più elaborati ed eleganti, talvolta anche poco confortevoli e pratici. Approfitta quindi del weekend per tirare fuori tutta la comodità del momento senza rinunciare allo stile!

Tra i capi d’abbigliamento più in voga della stagione non passano inosservate le proposte firmate H&M. Un brand fast fashion che ti permette di fare acquisti a basso costo rimanendo però sempre al passo con le tendenze.

La collezione H&M della primavera estate è minimal e delicata, i pezzi proposti sono confortevoli e allo stesso tempo leggeri e raffinati. Ad esempio potresti indossare un pantalone di lino morbido dalla nuance tenue e chiara e abbinarlo ad una camicetta con maniche corte a raglan.

Per l’occasione potresti indossare un grande ritorno della primavera: le ballerine! Comode e pratiche, non ci sono più i modelli di una volta definiti anti femminili e poco amati nel mondo della moda. I brand di oggi propongono modelli più moderni, eleganti e soprattutto con dettagli di tendenza.

Il modello a punta rimane il preferito delle donne di tutte le età, è versatile e può essere indossato sotto un vestito, una gonna, un jeans o un pantalone qualsiasi!

Per questo fine settimana potresti azzardare con un nuovo look. Sarà difficile trovare un salone di parrucchieri aperto oggi, ma nelle grandi città tutto è possibile. Se ami lo stile anni Settanta e anni Ottanta, lo shullet hair potrebbe rappresentare il taglio perfetto per te.

Un mix tra il mullet e lo shag, due haircut di tendenza negli anni passati che hanno conquistato tantissime giovani di età differenti. Definito un taglio sbarazzino e particolare, oggi le proposte degli hairstylist sono più moderne e definite. Se hai capelli grossi e spessi, sappi che con questo taglio potresti dare una svolta alla tua folta chioma!