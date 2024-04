Cosa mi metto oggi? Il look del sabato è alla moda ed elegante

È sabato, cosa indossare oggi? Per questa calda giornata primaverile questo è il look del giorno perfetto per te!

Cosa indossare in questa giornata calda primaverile? Ti proponiamo un look perfetto da indossare tutto il giorno. Scegli gli abiti di tendenza per rimanere al passo con la moda, personalizza l’outfit con gli accessori e non dimenticare di portare con te il capospalla perfetto per la stagione!

Il look del sabato da indossare fino a sera

Se hai poco tempo a disposizione per poterti cambiare, sappi che personalizzando questo look potrai indossarlo fino a sera. Scegli uno degli abiti di tendenza della nuova collezione di Desigual, il brand spagnolo propone capi d’abbigliamento colorati, vivaci e ricchi di fantasie sbarazzine. Per un look da giorno ma allo stesso tempo chic, potresti optare per il vestito lungo con cut out sui fianchi e scollo a V.

I ricami a contrasto lo rendono leggero ed elegante, lo puoi indossare a partire da questa primavera e durante le calde sere d’estate. Altrimenti lasciati ispirare dagli altri pezzi della collezione, troverai sicuramente quello che più si avvicina al tuo stile!

Se hai bisogno di uscire al mattino presto oppure sai per certo che rientrerai a casa verso sera, è fondamentale indossare un capospalla. La giacca sciancrata è un grande ritorno della primavera 2024, è un tipo di giacca slim dallo stile retrò che potrebbe rientrare tra le tendenze più amate del momento. Questo tipo di modello mette in risalto i lineamenti e abbraccia appieno la silhouette femminile.

Sicuramente ne hai una nel tuo guardaroba che non sei mai riuscita ad abbinare, questa primavera opta per modelli vivaci e accesi, indossa la giacca nelle tue occasioni migliori e vedrai che l’eleganza non mancherà di certo. Indossa delle scarpe comode e basse, porta con te un cambio se desideri trasformare il look da elegante ad un look più casual e sportivo.

Per concludere in bellezza bisogna pensare agli accessori. Privilegia una maxi bag comoda e pratica da portare sotto la spalla, se non hai bisogno di portare tante cose in giro opta per una shopping bag con dettagli in pelle. Con queste calde giornate di sole gli occhiali non possono assolutamente mancare. Scegli il modello di occhiali da sole più adatto alla tua forma del viso, opta per i modelli di tendenza e il look finale sarà a dir poco eccezionale!