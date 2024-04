Il ritorno della giacca sciancrata, i migliori abbinamenti per la primavera 2024

Elegante e sofisticata, la giacca sciancrata è tornata tra le tendenze primaverili. Ecco come indossarla questa primavera!

Un capo d’abbigliamento che ci porta immediatamente negli anni Novanta, la giacca sciancrata è tornata di moda per la bella stagione 2024.

La primavera vede tra le tendenze anche questo modello di giacca retrò, nonostante negli ultimi anni i tagli over abbiano preso il sopravvento, questo tipo di giacca slim torna a conquistare i guardaroba di donne di tutte le età.

Per chi non abbia idea di quale sia il dettaglio particolare di una giacca sciancrata, deve sapere che riguarda proprio il punto vita. Infatti questo modello di giacca ha una scavatura proprio in quel punto così da “abbracciare” al meglio la silhouette femminile.

I lineamenti vengono quindi messi in risalto, ecco perché non tutte amano indossare questo tipo di giacca. Se, però, ami seguire le tendenze, prova un modello che ti faccia sentire a tuo agio e indossalo nelle occasioni più importanti!

La giacca sciancrata è tornata di moda: come indossarla questa primavera

I colori accesi e vivaci, come il rosa, il rosso e il lilla, sembrerebbero aver preso il sopravvento sui modelli della primavera 2024. La giacca sciancrata si indossa in tutte le tonalità, ma la nuance più richiesta è il total black anche per la stagione primaverile.

Questo tipo di giacca si abbina perfettamente ai pantaloni flared, uno dei pantaloni di tendenza per la primavera estate. Questo tipo di abbinamento ti permette di ottenere un look elegante, sofisticato e decisamente di classe. Puoi concludere con un sandalo aperto, un po’ di tacco e una borsa a portare a mano!

Un altro abbinamento per un look elegante, anche da ufficio, è l’abbinamento con la gonna a tubino. Abbinare la gonna a tubino non è mai stato così semplice, scegli una maglia bianca e crea il contrasto black and white che tanto va di moda questa primavera!

Inoltre, se trovi un modello di giacca sciancrata lungo a doppiopetto, potresti optare per un mini dress a tutti gli effetti. Il blazer con questo taglio slim e aderente è una tendenza del momento, abbinala ad un tacco alto e l’outfit sarà impeccabile.

Se il look è da sera, potresti provare a coprire le gambe con dei collant color carne. Per evitare errori di stile, non perdere la nostra guida su come indossare i collant di questa tonalità!