Il look del giorno segue le tendenze del momento

Diamo il via a questa nuova settimana con un outfit d’effetto. Un look minimal perfetto per uno stile casual chic, l’outfit che ti suggeriamo di indossare oggi richiama la semplicità ed è perfetto per tutte le occasioni.

Per rimanere al passo con le tendenze e soprattutto per seguire anche le temperature del momento è fondamentale scegliere il giusto capo d’abbigliamento. Ecco, quindi, i nostri consigli del giorno!

Cosa mi metto oggi? Il look del giorno è casual chic

Per iniziare al meglio questo lunedì potresti scegliere di indossare capi d’abbigliamento semplici che se uniti possono creare uno dei look più belli della primavera.

Il primo pezzo che vogliamo consigliarti riguarda proprio una delle tendenze che sarà presente nei look fino ad agosto inoltrato: la camicia di lino. Un pezzo fresco, leggero e perfetto per la primavera e le sere d’estate, indossala già da ora e otterrai uno stile super chic!

Se non sai quale modello acquistare per te, non perdere la nostra guida su come abbinare la camicia di lino. A questo punto non ti resta che scegliere il pantalone da indossare. La camicia di lino si sposa perfettamente con le gonne corte dal taglio dritto, altrimenti opta per un pantalone di tendenza come quello a palazzo o il modello a sigaretta.

A proposito di pantaloni, sai che puoi scegliere il modello di pantalone anche in base al tuo fisico? Ogni body shape potrebbe richiedere un modello di pantalone differente, non perdere la guida dei guru della moda!

Dopo aver indossato un outfit comodo, fresco e leggero, dovrai pensare a quale tipo di acconciatura privilegiare e il make up da realizzare in poco tempo. Per la giornata di oggi, in cui le temperature primaverile sembrano prendere il sopravvento, avere i capelli legati o semi legati è un’opzione da prendere in considerazione indipendentemente da ciò che andrai a fare.

Dopo aver sistemato per bene la chioma, non ti resta che scegliere il make up da fare. Potresti realizzare un trucco semplice dai colori neutri, altrimenti opta per un ombretto color pastello e una tinta labbra dal finish lucido.

Dona colore al viso con un tocco di blush e non dimenticare di mettere in risalto le tue sopracciglia che saranno protagoniste del make up primavera estate. Se non lo hai ancora fatto, dai un’occhiata alle 5 tendenze trucco della primavera estate!