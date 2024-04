Il look del giorno ti farà sentire una principessa

Preparati ad affrontare il weekend con un look raffinato e di classe. Ecco cosa potresti indossare oggi…

Non sai cosa scegliere? Noi di pourfemme.it torniamo con la rubrica del look del giorno. Con questo outfit sarai elegantissima e la classe non mancherà di certo.

Per creare un mix elegante da giorno basta davvero poco, specialmente se decidi di indossare un capo di tendenza per la primavera estate appartenente alle nuove collezioni delle maison di tutto il mondo. Ecco, quindi, le nostre proposte di oggi!

Cosa mi metto oggi? Il look del venerdì è elegante e raffinato

Se hai impegni importanti, questo look ti farà fare un figurone. L’outfit del giorno è sì elegante, ma allo stesso tempo anche pratico e confortevole da portare tutto il giorno senza alcun problema. Personalizzalo con gli accessori che più ti piacciono e indossa una borsa capiente ma alla moda!

Innanzitutto ti suggeriamo di scegliere uno dei capi d’abbigliamento più in voga della collezione L’Ecole di Valentino. Il brand propone pezzi femminili ed eleganti che mettono in risalto il corpo con ricami artigianali e silhouette fluide e leggere.

Se hai un impegno importante che non richiede un dress code in particolare, potresti optare per un mini dress total black. Altrimenti scegli un capo più confortevole, come un pantalone elegante a vita alta a palazzo abbinato ad camicia in chambray con dettaglio dorato e il blazer doppiopetto in crepe couture foderato poggiato sulle spalle.

Dopo aver scelto l’outfit non ti resta che selezionare le calzature del giorno. Sbizzarrisciti con la scelta del tacco, scegli se indossarne uno basso o se puntare ad un paio di décolleté senza tempo con dettagli in contrasto. Visto le alte temperature potresti anche indossare dei sandali neri di tendenza per la bella stagione!

Personalizzare il proprio stile significa anche prendersi cura della propria chioma. Azzarda con un cambio look del tutto sbarazzino e dal carattere deciso, il velvet hair è tornato di tendenza per la primavera estate, quindi perché non provare a cambiare tinta dei capelli?

Un rosso che dona stile e carattere, lasciati consigliare dal tuo parrucchiere di fiducia la sfumatura più adatta alla tua base e al tuo incarnato. Se hai i capelli lunghi, opta per un rosso acceso e chiedi all’hairstylist una piega mossa in stile beach waves! Il look completo finale ti farà sentire brillante e meravigliosa.