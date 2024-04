Indossa i capi di tendenza della primavera per il tuo look del giorno

Cosa mi metto oggi? Il look del giovedì ti piacerà senza dubbio. Ecco cosa potresti indossare per essere alla moda!

Come ottenere un look casual ma allo stesso tempo chic e alla moda? I capi d’abbigliamento definiti basic, come una classica maglia monocolore con scollo a V o una t-shirt, possono diventare protagonisti di un outfit perfetto da indossare tutto il giorno.

Se scegli di indossare un capo basic, non ti resta che arricchire il look con indumenti più chic e soprattutto al passo con le tendenze. Ecco, quindi, i nostri suggerimenti per la rubrica del look del giorno!

Cosa mi metto oggi, il look del giorno è casual chic

Il look del giorno non ha età, i capi d’abbigliamento selezionati per la giornata di oggi possono essere indossati da ragazze di 20 anni così come dalle donne over 40. Se sei alla ricerca di un look giovanile, fresco e primaverile, l’outfit del giovedì ti piacerà senza dubbio.

Uno dei capi d’abbigliamento must have della primavera e anche dell’estate è la gonna plissettata. Puoi abbinarla in tantissimi modi diversi, non passa mai di moda e le versioni proposte dai brand ogni anno sono sempre più belle.

Sceglila di una lunghezza over per la primavera, così da coprire le gambe nel caso in cui tu debba uscire fuori casa al mattino ed ancora non è così caldo. Se, invece, hai in previsione di uscire di casa nel pomeriggio con le temperature calde, puoi optare per un modello midi. Se non sai bene come abbinare la tua gonna a plisse, non perdere la nostra guida!

Con maglie, top, camicie o bluse, dopo aver scelto il tuo capo d’abbigliamento del giorno non ti resta che concludere il look con un capospalla primaverile.

Lascia la gonna in bella vista, quindi evita trench, blazer o tutto ciò che potrebbe creare un effetto troppo “over” del look, piuttosto privilegia giacche corte e alla moda, come la famosissima e amatissima giacca di pelle. Il chiodo, conosciuto anche con il nome di leather jacket (giacca di pelle) è un capo che non passa mai di moda.

La gonna plissettata è super versatile, motivo per cui puoi indossarla anche durante il giorno per rimanere in linea con un look casual e confortevole. Si sposa perfettamente con scarpe comode come le sneaker di tendenza. Lasciati ispirare dai modelli più cool e scegli la sneaker che più si avvicina al tuo stile!