La nuova ossessione fashion: rosso ciliegia, il colore che dominerà il 2025

Il 2025 sarà l’anno dell’audacia. I colori parleranno chiaro, raccontando emozioni, carattere, personalità. Pantone ha eletto il Mocha Mousse come colore dell’anno, ma il vero protagonista è un altro: il rosso ciliegia. Vibrante, deciso, versatile. È lui che dominerà l’inverno, accendendo look e make-up con il suo fascino magnetico.

I social lo avevano predetto. Pinterest, con il suo ormai famoso report annuale, lo aveva già consacrato. L’80% delle sue previsioni si realizza, e anche questa volta non sbaglia. Il rosso ciliegia esplode su TikTok, su Instagram, nelle bacheche digitali di milioni di utenti. Video e foto mostrano outfit che lo reinventano: casual di giorno, scintillante di sera. È il colore che conquista ogni stile, da chi ama l’eleganza minimal a chi predilige la ricchezza dei dettagli barocchi.

Rosso ciliegia, una tendenza virale

La consacrazione del rosso ciliegia arriva direttamente dalle passerelle. Gucci lo celebra con il Rosso Ancora, un omaggio agli interni storici del Savoy Hotel. Sabato De Sarno lo plasma su cappotti in pelle lucida, completi sartoriali e abiti da sera dal taglio impeccabile. Hermès punta invece su un bordeaux intenso, quasi vellutato. Lo declina in giacche minimal, borse essenziali, gonne midi che trasudano eleganza senza tempo. Valentino e Cavalli alzano l’asticella. Il rosso si trasforma in total look che sfiorano la perfezione. I volumi sono essenziali, i dettagli studiati per catturare la luce. Questo colore non urla, seduce. È protagonista senza essere invadente.

Il rosso cherry si fa notare anche nelle collezioni di brand low-cost che permettono di seguire la tendenza senza spendere una fortuna. Pull & Bear, ad esempio propone giacche in similpelle e borse verniciate. Nelle nuove collezioni di H&M e Zara si trovano tanti capi rosso ciliegia e anche accessori come scarpe e borse perfette per completare qualsiasi outfit con eleganza.

Outfit rosso ciliegia, la tendenza del 2025

Il rosso ciliegia non è solo una moda passeggera. È un colore senza tempo, capace di valorizzare ogni outfit e di adattarsi a qualsiasi occasione. Un cappotto oversize in questa tonalità cambia le regole del gioco. Abbinalo a pantaloni neri affilati e stivali in pelle per un look urbano e sofisticato. Per un’alternativa più audace, prova lo stesso cappotto con jeans a gamba larga e stivaletti bianchi: un mix di tradizione e modernità.

Se preferisci un look cozy chic puoi optare per un maglione rosso ciliegia. Indossalo con una gonna tartan e sneakers bianche per un equilibrio tra praticità e chic. Vuoi aggiungere un tocco di originalità? Sovrapponilo a un abito chemisier in denim e stivali texani per un look dall’aria rilassata ma ricercata.

E per la sera? Se punti su un abito elegante in rosso ciliegia non puoi sbagliare. Aggiungi una cintura sottile e accessori dorati per un tocco di glamour senza tempo. Se cerchi un’alternativa moderna, un completo rosso cherry composto da blazer strutturato e pantaloni a vita alta è perfetto. Indossalo con sandali metallici e una clutch gioiello per un look che non passa inosservato.

Non mancano soluzioni anche per chi ama l’abbigliamento casual ma vuole distinguersi. Una giacca in ecopelle rosso ciliegia con jeans slim fit e sneakers chunky crea un outfit perfetto per il weekend. Oppure, prova un cardigan lungo in questa tonalità sopra un dolcevita neutro e leggings in ecopelle, per un mix di comfort e stile. Il rosso ciliegia si adatta davvero a ogni contesto, regalando un tocco di personalità a ogni look.

Rosso ciliegia anche per gli accessori

Dettagli, dettagli, dettagli. Il cherry red non si ferma ai capi principali. Una sciarpa in lana trasforma un cappotto grigio in un capolavoro. Una borsa rossa in pelle, dalle tote bag alle clutch, aggiunge energia a qualsiasi look. Non dimenticare i guanti: rosso ciliegia è sinonimo di eleganza, anche nei piccoli particolari.

Anche le scarpe non sono da meno. Stivaletti in pelle o slingback verniciate si adattano a stili diversi, con la stessa intensità. E le sneakers? Perfette per un twist dinamico, che non sacrifica lo stile.

Cherry brown: il make-up che parla la lingua della moda

Il rosso ciliegia invade anche il mondo del beauty, confermandosi una scelta vincente per chi desidera un look sofisticato e caldo. La tonalità “cherry brown”, una raffinata fusione di rosso e marrone, è la nuance del momento. Perfetta per un rossetto rosso che accenda il sorriso con eleganza, ombretti che valorizzano lo sguardo con un tocco di mistero, e smalti che catturano l’attenzione in ogni occasione.

Questa tonalità versatile si adatta a ogni incarnato, esaltandone la naturale bellezza e aggiungendo profondità e carattere, senza mai risultare eccessiva. Un must-have per chi ama distinguersi con stile. Il cherry non è solo una sfumatura. È una dichiarazione. Parla di coraggio, passione, voglia di farsi notare. È il colore che ridefinisce il 2025, spingendoci a osare, a giocare, a sperimentare. Dalle passerelle alle strade, dagli accessori al make-up, questa tonalità accende ogni angolo della moda. Se il futuro è scritto nei colori, il rosso ciliegia ne è la firma. E tu, sei pronta a lasciarti conquistare?