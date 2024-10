Un risotto così buono non l’avevo mai mangiato, l’ho condito con la zucca e lo speck

Il risotto con zucca e speck è uno dei primi piatti più ricercati nel periodo autunnale. La zucca è fresca di stagione e con l’autunno e le temperature che tendono ad abbassarsi sempre di più diventa più piacevole gustare piatti caldi e cremosi.

Preparare il risotto non è difficile, bisogna però seguire determinati step altrimenti il rischio è quello di ottenere un primo asciutto e per nulla piacevole. Ecco, quindi, come preparare un risotto con zucca e speck cremoso e filante!

Come preparare un buonissimo risotto zucca e speck

Da arricchire con altri ingredienti come scamorza e noci, se non hai lo speck puoi sostituirlo con della pancetta o della salsiccia fresca. Una ricetta versatile da poter adattare ai propri gusti, ecco come preparare il risotto con zucca e speck per un pranzo speciale in famiglia!

Ingredienti

320 gr di riso

1 zucca (circa 350 gr)

200 gr di speck

1 spicchio d’aglio

1 ciuffo di prezzemolo

2 lt di brodo vegetale

1 cucchiaio abbondante di olio extra vergine di oliva

30 gr di burro

100 gr di parmigiano grattugiato

sale

pepe

Procedimento

Come prima cosa ti suggeriamo di preparare il brodo vegetale. Quindi segui la nostra ricetta passo dopo passo e otterrai un brodo saporito, perfetto per la cottura del tuo risotto. Pulisci la zucca: rimuovi i semi all’interno e privala della buccia. Poi tagliala a tocchetti con un coltello. In un tegame metti a soffriggere lo spicchio d’aglio con l’olio extra vergine di oliva, dopodiché aggiungi la zucca che hai tagliato in precedenza e lascia rosolare per qualche minuto. Aggiungi un mestolo di brodo vegetale e cuoci per circa 10 minuti. La zucca sarà pronta, quindi mettila da parte e rimuovi lo spicchio d’aglio dal tegame. Aggiungi i chicchi di riso nel tegame in cui hai cotto la zucca, lasciali tostare per qualche istante poi aggiungi un mestolo di brodo e la zucca cotta. Dovrai coprire gli ingredienti con il brodo, quindi abbassa la fiamma e lascia cuocere lentamente. Aggiungi il brodo ogni volta che ce ne sarà bisogno. Quando manca poco al termine della cottura, taglia lo speck a dadini e rendilo croccante in una padella con dell’olio extra vergine di oliva. Ci impiegherai all’incirca 5 minuti. Aggiungi lo speck al resto degli ingredienti e spegni la fiamma. Manteca con il parmigiano grattugiato e il burro, poi insaporisci con il ciuffo di prezzemolo tritato e il pepe. Il tuo risotto con zucca e speck è pronto per essere gustato!

Se ti dovesse avanzare un po’ di zucca, non perdere la ricetta delle nostre polpette vegetariane perfette per tutta la famiglia!