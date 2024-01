Ricette con il cavolfiore, con queste fai il pieno di gusto e sono facilissime da fare

Volete delle idee di ricette con il cavolfiore gustose e facili da fare? Ecco i piatti più saporiti e veloci con cui completare il menu.

Non fate mai mancare sulla vostra tavola il cavolfiore, uno degli ortaggi più ricchi di nutrienti benefici per la salute che si presta a tantissime ricette facili e veloci, proprio come quelle che abbiamo scelto per voi e che trovate più in basso.

Che sia preparato per contorno, per secondo piatto o come ingrediente per condimenti adatti ad arricchire pasta e riso, il cavolfiore ha un gusto delicato e può perfettamente diventare il protagonista del vostro menu.

Le migliori ricette con il cavolfiore da gustare a pranzo o a cena

A volte si evita di cucinare il cavolfiore per via dell’odore che sprigiona in cottura, ma è un errore non inserirlo nell’alimentazione di ogni giorno. Infatti il cavolfiore, come altre verdure appartenenti alla famiglia delle Brassicacee, è ricco di sostante benefiche che fanno bene a tutto l’organismo.

Potete fare il pieno di vitamine e sali minerali e ovviamente anche di fibre, provando a cucinare queste ricette con il cavolfiore facili e gustose.

Ricordate che il cavolfiore è perfetto anche per arricchire zuppe e minestroni o per fare una vellutata cremosa e light, ma se volete presentarlo in tavola per accontentare anche i bambini, allora potete fare le polpette di cavolfiore.

Infatti queste deliziose polpettine cotte al forno sono non solo leggere ma anche molto stuzzicanti e sapranno conquistare anche i più piccoli di casa. Vedrete che i bambini mangeranno le verdure senza fare i capricci, anzi vi cercheranno queste polpette perché sono buonissime!

Un’altra delle ricette facili da fare e di sicuro successo sono le cotolette di cavolfiore, questa è la preparazione perfetta per rendere appetitosi questi ortaggi.

Vi basterà tagliare delle fette abbastanza spesse da impanare e poi cuocere al forno con un filo di olio. Con quella crosticina croccante diventeranno irresistibili e i vostri ospiti vi chiederanno il bis.

Infine vi proponiamo qualcosa di più leggero. Infatti per gustare questo ortaggio tanto benefico portando in tavola un piatto semplice ed invitante potete seguire la ricetta del cavolfiore gratinato light, un contorno squisito e diverso dal solito da abbinare a piatti a base di carne o di pesce.

Con queste idee di ricette con cavolfiore potete cambiare il vostro solito menu portando in tavola piatti semplici e originali ricchi di bontà. Non vi resta che sbizzarrirvi e provarli tutti!